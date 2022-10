O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia tem intensificado ações educativas de trânsito, com o objetivo de cumprir o compromisso de reduzir em pelo menos 50% as mortes no trânsito brasileiro até 2028, como está estabelecido no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, no qual a Autarquia aderiu no último dia 6 de julho.

Com campanhas, seminários, encontros, conferências, cursos, ações performáticas, blitz e palestras educativas; a Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet, presente em todos os municípios de Rondônia, orienta motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres quanto às orientações, no tocante à importância de respeitarem as leis de trânsito, dando ênfase ao comportamento seguro e preservação da vida.

O diretor da Dtet, Ruymar Pereira de Lima explica que os temas das ações educativas estão de acordo com a Resolução nº 871, do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece o tema, a mensagem e o cronograma das campanhas educativas de trânsito a serem realizadas de janeiro a dezembro de 2022.

“Nossa prioridade é salvar vidas através da conscientização de condutores e sensibilização de todos que fazem parte do trânsito, seja nas escolas ou bares, o Detran tem levado a mensagem de responsabilidade, destacando sempre que juntos salvamos vidas!”, ressaltou Ruymar Pereira de Lima.

Segundo Ruymar, em setembro foram realizadas 38 ações educativas em Porto Velho, sensibilizando um público de 13.976 pessoas, destas, 8.379 foram abordadas durante a Semana Nacional de Trânsito. “Capacitamos servidores de diversos setores do Detran para fortalecer nossas ações junto à sociedade, que tem recebido nossas abordagens positivamente, com elogios e até incentivando para que continuemos levando a mensagem de um trânsito mais seguro para todos”, enfatizou o diretor da Dtet.

O diretor do Detran Rondônia, Paulo Higo Ferreira de Almeida, pontuou as ações positivas do Detran, incluindo a adesão da Autarquia ao Pnatrans, a qual se deu por determinação do Estado de Rondônia, que trabalha em prol da qualificação do atendimento à sociedade. “Estamos juntos realizando um trabalho diferenciado, no qual priorizamos a segurança dos nossos usuários. Pretendemos atingir uma redução dos sinistros de trânsito com orientações sobre segurança viária, também damos qualidade à saúde e segurança. De fato, juntos salvamos vidas”, destacou.