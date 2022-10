A loteria é uma das formas mais antigas de jogo, existindo há séculos. Com o tempo, foram se tornando cada vez mais populares e, hoje em dia, são um dos jogos de azar mais praticados no país.

Atualmente, são regulamentadas pelo Governo Federal e são divididas em dois tipos: as legais e as ilegais. As legais são aquelas que têm autorização do governo para funcionar e são fiscalizadas pelas autoridades competentes. Já as ilegais, não têm autorização para funcionar e são consideradas clandestinas.

Neste artigo vamos conhecer um pouco sobre as loterias, suas formas legais e ilegais e alertar sobre os perigos do jogo clandestino. Tudo pronto? Então, acompanhe a leitura!

A história das loterias no Brasil

Desde o início da colonização do Brasil, as loterias vêm sendo utilizadas como forma de arrecadação de fundos para diversos fins. A primeira loteria oficial foi criada pelo governador geral da colônia, D. Pedro I. O objetivo era angariar recursos para a construção da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Rio de Janeiro.

A partir daí, as loterias passaram a ser regulamentadas pelo Estado e utilizadas como instrumento de financiamento de grandes obras públicas. Como, por exemplo, a construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro (e a reforma do Palácio do Planalto (1902).

Mais tarde foi criada a Loteria Esportiva Federal (LEF), que permitiu que os brasileiros apostassem em eventos esportivos. Apesar da grande popularidade, a LEF acabou sendo extinta devido às denúncias de irregularidades.

Atualmente, as loterias são regulamentadas por leis federais e são administradas pela Caixa – instituição financeira vinculada ao Ministério da Economia – e têm como principal objetivo gerar recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (FDNE).

Apesar de ser uma atividade legal no Brasil, a loteria enfrenta constantes críticas por ser considerada um jogo de azar. Esses jogos atraem as pessoas mais vulneráveis economicamente, segundo os críticos dessa prática. Além disso, existem muitos casos de fraude envolvendo este tipo de jogo, o que leva muitas pessoas a desconfiarem dessa modalidade de investimento.

O jogo do bicho como uma forma ilegal de loteria

Apesar de ser considerado um jogo ilegal, o bicho é um jogo muito popular entre os brasileiros. A origem do jogo do bicho é incerta, mas acredita-se que ele tenha surgido no Rio de Janeiro, durante a Era Imperial.

O jogo consiste em adivinhar qual animal vai sair em cada sorteio, e os apostadores podem escolher entre animais diferentes. Os prêmios variam de acordo com o animal sorteado, e os ganhadores podem receber desde alguns centavos até milhares de reais.

Apesar da ilegalidade do jogo, o bicho segue sendo extremamente popular no Brasil, e muitas pessoas apostam nele todos os dias.

Porém, para além do jogo do bicho, qualquer outra prática de loteria que envolva sorteio de números em troca de prêmios, é uma prática ilegal. Muita gente não sabe, mas as corriqueiras rifas são um exemplo disso. Por isso, é sempre bom ter cuidado antes de promover rifas sem autorização legal!

As loterias autorizadas pelo governo

As loterias autorizadas pelo governo são aquelas que foram regulamentadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Conselho Nacional de Loteria (CNL). Essas loterias têm o seu funcionamento controlado pelo governo e, por isso, são consideradas legais no Brasil. Elas também são fiscalizadas pelos órgãos competentes e têm um valor mínimo garantido para os prêmios.

As principais loterias autorizadas pelo governo brasileiro são:

Mega-Sena

Quina

Lotomania

Lotofácil

Timemania

Federal

Loteca

Dia da Sorte

Super Sete

Essas loterias são criadas com o objetivo de arrecadar fundos para fins públicos, tais como a saúde, educação e outras áreas de interesse social. Ao contrário das loterias clandestinas ou ilegais, as autorizadas pelo governo são totalmente legais e seguras.

O perigo das loterias ilegais

Muitas pessoas acreditam que as loterias são completamente legais no Brasil. No entanto, isso não é completamente verdade. Existem muitas loterias ilegais operando no Brasil.

Essas loterias geralmente são operadas por criminosos que se aproveitam das pessoas que desesperadamente querem ganhar dinheiro.

As loterias ilegais, geralmente, são perigosas, pois os criminosos que as operam não seguem nenhuma regra. Isso significa que as pessoas que participam dessas loterias correm o risco de serem enganadas.

Além disso, as pessoas que participam de loterias ilegais também correm o risco de serem presas. A pena por participar de uma loteria ilegal pode variar de um a quatro anos de prisão.

Jogos de azar e apostas esportivas no mundo online

A internet está em tudo e estamos todos na internet, não é assim? Na era digital, onde as pessoas estão constantemente conectadas, é possível realizar praticamente qualquer coisa.

Seja para estudar, assistir a vídeos, trabalhar, fazer compras, a internet está lá. E, como era de se esperar, através dela também é possível realizar as mais variadas formas de apostas online.

Inclusive, para quem curte apostar no jogo do bicho, a fiscalização no mundo online é um pouco complicada. Sendo assim, é possível encontrar páginas na internet com resultados dos sorteios. Você pode conferir o sorteio de várias bancas, como o resultado da Popular, por exemplo.

Voltando ao assunto das apostas online, se você é fã de esportes, não pode deixar de conhecer as casas de apostas esportivas. Acontece que existem várias plataformas na internet que oferecem apostas em jogos de futebol, tênis, basquete, vôlei e muitos outros esportes.

Desta forma, é possível usar o conhecimento que você tem no seu esporte preferido para realizar apostas com mais chances de acertar. Afinal, uma aposta esportiva não é como uma aposta em um jogo de azar. Isso porque é possível contar com estratégias e análises de prognósticos antes de fazer suas apostas.

E já que estamos falando em casas de apostas, é nosso dever informar sobre a importância de realizar suas apostas em casas de apostas seguras. Isso porque existem muitos sites criminosos ou com pouca segurança, que podem comprometer os seus dados pessoais e financeiros.

Então, para evitar que isso aconteça, invista um pouco de tempo em pesquisar sobre a reputação das casas de apostas e, assim, escolher a melhor.