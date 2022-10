Sargento da Reserva da Polícia Militar de Rondônia com quase 20 anos de farda, o deputado estadual Ezequiel Neiva foi reeleito para o terceiro mandato, se firmando como único representante da classe para a próxima legislatura (2023/2026).

Ezequiel Neiva obteve 20.895 votos, sendo o quinto deputado mais votado. O prestígio nas urnas foi tamanho que Neiva chegou a fazer mais que o triplo da votação de candidato que se colocou como representante da Polícia Militar.

O deputado explica que o seu mandato teve atuação diversificada, com investimentos a fim de incentivar o homem do campo a produzir cada vez mais; recursos para a Saúde; para a Educação; para o Esporte, o Lazer e o entretenimento das crianças; para a melhoria da infraestrutura dos municípios e também para a Segurança Pública. “No total, transformamos quase R$ 80 milhões de investimento em benefícios para a população”, acrescentou Ezequiel Neiva.

Benefícios para a Polícia Militar

Além de destinar recursos para a melhoria da infraestrutura dos quartéis da Polícia Militar no Estado, Ezequiel Neiva afirma que durante o seu mandato defendeu os interesses da Polícia Militar. Entre as ações, o deputado destaca a relatoria do projeto da reposição das perdas salariais dos bombeiros e policiais militares. “Foi um avanço conquistado após dias e dias de debates entre Governo, as categorias e os deputados estaduais”, ressaltou.

Em sua relatoria, Ezequiel Neiva apresentou uma emenda para a supressão do artigo terceiro da matéria de número 1241/2021, registrada na Assembleia com a mensagem de número 178, que impedia reajustes gerais para as categorias ora beneficiadas. Dessa forma, caso o Governo conceda qualquer aumento ao funcionalismo público, a PM e os Bombeiros poderão ser incluídos.

Promoções

Em outro projeto, Ezequiel Neiva apresentou uma emenda para alterar a lei que limitava a promoção de militares. Com a alteração proposta por Neiva e aceita pelos demais deputados, o policial que é terceiro sargento e que pode ser promovido a segundo sargento, ou primeiro sargento, ou subtenente, desde que haja vagas, o Governo poderá reduzir o interstício, ou seja, reduzir o tempo para a promoção.

CHOA

Ezequiel Neiva fez gestão junto ao Governo para a aprovação do projeto que excluiu o limite de idade para o ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração (Choa), da Polícia Militar. O mesmo projeto garantiu a presunção de inocência aos PMs. “Se a Lei não fosse aprovada, policiais militares que respondem a processo não poderiam fazer o curso. Hoje o militar responde processo, mas amanhã está inocentado”, observou Neiva,

“Na condição de sargento da Reserva da PM, reforço o meu compromisso de continuar trabalhando em defesa nos nossos guerreiros de farda”, afirmou o Deputado Ezequiel Neiva.