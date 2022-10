A prefeitura de Vilhena, através da Vigilância Sanitária (VS), realiza neste sábado, 8, vacinação antirrábica tendo como meta imunizar 21 mil animais, sendo 16.500 cachorros e 4.500 gatos.

O atendimento inicia às 8h e vai até às 17h, em 39 pontos de vacinação na cidade.

Ao Extra de Rondônia, Aveles Allan Jean Rafael do Couto, Coordenador da Vigilância Sanitária (VS), informou que, nesta etapa, as atividades serão concentradas na área urbana. Já a rural será no decorrer do ano.

A ideia é tentar abranger a maior área possível. “Enquanto mais animais forem vacinados, melhor para o município”, comentou.

>>> Confira os pontos de vacinação: