O radialista Júlio César Silva, o popular Julinho da Rádio (Republicanos), de Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia para fazer um agradecimento à população pela apoio no último domingo, 2, quando disputou o cargo de deputado estadual e obteve 654 votos.

Ele ficou alegre pela votação obtida nas urnas justificando que esse número significa o apoio de amigos e “pessoas do bem”, já que não usou nenhum centavo do Fundo Eleitoral, o popular “Fundão”.

Nessa quinta-feira, 6, o comunicador foi até a agência bancária para devolver os R$ 18 mil que tinha à disposição para a campanha eleitoral. “Todos testemunharam que minha campanha eleitoral foi na botina e na cartulina. Prometi que não iria gastar nada do ‘fundão’ e fiz uma campanha sem gastos. Fiquei nos cruzamentos das ruas e avenidas segurando um cartaz, pedindo apoio da população a meu projeto político. Não me envergonha. Esse é meu jeito de fazer diferente e levar uma reflexão à população, respeitando o dinheiro público que faz falta na Educação e, principalmente, na Saúde Pública”, explicou.

Julinho obteve 654 votos nas urnas. Desse número, 583 foram conquistados só em Vilhena. “Agradeço aos amigos e à população em geral pelo apoio. Não é fácil disputar uma eleição sem recursos públicos. Mas, minha mensagem, é de que podemos fazer muito, com pouco. Minha gratidão a todos!”, disse.

Por outro lado, o radialista alertou a respeito do que chamou de “supostos moralistas” que estufam o peito afirmando que não gastaram nada do “fundão”, mas distribuíram o recurso para outros candidatos em troca de apoio. “Vivemos numa sociedade em que os candidatos estão acostumados com manobras políticas. O caso do ‘fundão’ é esse. Dizer que não gastou, quando, na verdade, distribuiu o recurso em troca de apoio, é uma baita hipocrisia, uma forma de burlar a lei e dar um tapa na cara da sociedade”, disse, sem citar nomes.

