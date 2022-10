Acidente aconteceu no final da manhã deste sábado, 8, no cruzamento da Avenida Tancredo de Almeida Neves, com a Avenida Melvin Jones, no bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações da funerária Canaã o corpo do jovem Pablo Gabriel Souza da Cruz, de 18 anos, será velado a partir das 22h na capela mortuária e o sepultamento acontece as 10h da manhã deste domingo, 9.