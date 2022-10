Em vídeo divulgado nas redes sociais, o empresário Gilmar da Farmácia (PSC) anunciou sua desistência na disputa pela prefeitura de Vilhena, através de eleição suplementar que ocorrerá em 30 de outubro.

No vídeo, Gilmar justifica a decisão afirmando que “a discussão dos opositores que deveria ser no campo das ideias e projetos para o município passou a ser meramente com o fim de desestabilizar os grupos concorrentes, deixando de lado as questões que mais interessam à nossa cidade. Como não compactuamos com essa forma de fazer política e não queremos participar de discussão dessa natureza, entendemos não ser este o momento determinado por Deus para que o nosso projeto se torne realidade”.

Gilmar estava sendo apoiado pelo grupo liderado pelo deputado estadual Luizinho Goebel, máxima expressão política do PSC em Vilhena e na região, reeleito para mais um mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia.

No vídeo, o empresário justificou também as mudanças no quadro eleitoral. “Assim, abro mão de minha candidatura para o executivo municipal em 2022. No entanto, não desisto dos meus ideais, dos meus valores e dos meus projetos de desenvolvimento para Vilhena. Oportunamente, estaremos juntos de novo buscando um debate sobre ações de gestão. Agradeço imensamente a todos que defenderam este projeto de maneira tão carinhosa. Muito obrigado! Um forte abraço”, explicou (ASSISTA AQUI).