O Governador Marcos Rocha determinou à Polícia Militar de Rondônia (PM-RO) o início da Operação Máximus, cujo objetivo é combater a criminalidade na capital, Porto Velho.

As ações começaram nesta sexta-feira, 7, e a PM reforçou o policiamento em pontos estratégicos nas zonas Leste e Sul de Porto Velho, bloqueando vias para fazer verificações, apreensões e prisões caso necessário.

A Operação Máximus vai ao encontro das ações definidas pelo governador a fim de garantir maior segurança à população. As ações iniciadas nesta sexta-feira têm como finalidade a criminalidade, com particular atenção aos roubo e furtos de veículos, a pessoas e os crimes contra a vida e patrimônio, retirando armas de circulação e buscando foragidos.

“A Segurança Pública de Rondônia sempre esteve forte para combater o crime e garantir tranquilidade ao cidadão. O Estado investiu nos últimos três anos em equipamentos modernos, viaturas e armamentos para que cada policial tenha maior segurança e condições de proteger a sociedade durante a missão. Colocamos em andamento a Operação Máximus reforçada com todo aparato policial no combate ao crime e comprovando o empenho e compromisso das nossas forças policiais do Estado”, disse o governador Marcos Rocha.

PONTOS ESTRATÉGICOS

Serão designadas inicialmente 15 equipes distribuídas em pontos estratégicos mapeados pela Polícia Militar.

POLICIAMENTO FORTE

As orientações do governador Marcos Rocha foram pontuadas pelo secretário adjunto da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Hélio Gomes, que destaca a importância das ações. “Temos várias operações acontecendo e essa é mais uma que estamos desencadeando para fortalecer a segurança. Temos uma das melhores polícias do País e estamos atuando diuturnamente, inclusive com atuação do Núcleo de Operações Aéreas.”, destacou.

Conforme definido pelo Estado, a Operação Máximus será desenvolvida em fases e de forma estratégica, com dados coletados pelo setor de inteligência.

Para o subcomandante-geral da PMRO, coronel PM Rone Herton, um dos principais objetivos da Operação é passar tranquilidade à população. “Considerando a necessidade de proporcionar à população o aumento da sensação de segurança através da atuação integrada das Unidades Operacionais da PMRO, o estado de Rondônia desencadeia a Operação Máximus, desenvolvimento ações de prevenção e manutenção da ordem pública com abordagem a pessoas, veículos e estabelecimento comerciais” disse o comandante.