Sempre preocupado com temas de relevância social, o vereador Marcelo Stocco (PTB), de Pimenta Bueno, conseguiu atendimento de indicação de sua autoria, através da qual solicitou a instalação de placas preferenciais no estacionamento do Hospital E Maternidade Municipal Ana Neta, reservando vagas a idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A medida atende legislação pertinente ao tema, porém nem sempre seguida até mesmo em organismos públicos, portanto a intervenção do vereador se fez pertinente, e foi atendida prontamente pela administração municipal.

Aproveitando a ocasião, Marcelo Stocco falou à comunidade em geral de seu Município com relação a questão, pedindo que outros órgãos públicos se adequem à legislação, assim como às empresas e escritórios da cidade também se atentem a respeito do cumprimento da lei.

“Somos uma sociedade moderna, onde o respeito ao direito de todos sempre prevalece, por isso tenho certeza que a população de Pimenta Bueno irá atender a este apelo e cumprir a legislação”, disse o vereador.

De acordo com a legislação vigente 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados devem ser reservados ao público de mais idade, e 2% à pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.