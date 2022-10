Um motociclista identificado como Pablo Gabriel Souza da Cruz, de 18 anos, morreu no final da manhã deste sábado, 8, após colidir contra uma caminhonete, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista da caminhonete trafegava pela Avenida Melvin Jones, sentido Avenida Perimetral, quando no cruzamento com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, fez o contorno para acessar a Avenida Tancredo de Almeida Neves, sentido Cuiabá, neste momento o motociclista que seguia pela Melvin Jones, sentido BR-364, colidiu contra a caminhonete.

No choque, o motoqueiro sofreu um corte profundo no pescoço e morreu no local.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para o trabalho da Polícia Técnica Científica (Politec), após o corpo será liberado para a funerária Canaã fazer a remoção.