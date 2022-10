O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 8, na RO 370 após o parque de exposição de Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro VW Gol de cor branca, com placa de Cerejeiras, seguia pela rodovia sentido Cabixi, quando por motivos ainda desconhecidos o motorista perdeu o controle de direção e tombou as margens da pista.

Testemunhas relataram que após o acidente, o condutor saiu do veículo e evadiu-se do local.