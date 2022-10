Um homem identificado pelas iniciais V.E.R., apontado como autor do assalto a um motorista de ônibus escolar na tarde de sexta-feira, 7, foi preso por efetivos da Polícia Militar (PM), em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, após os militares tomarem conhecimento que um motorista de ônibus escolar tinha ficado sobre a mira de uma espingarda de cano serrado, onde o ladrão levou seu aparelho celular, efetivos da PM, de posse das informações e características do suspeito saíram em patrulhamento para identificar em prender o autor do roubo.

Contudo, em pouco tempo os militares chegaram num imóvel na Rua 1518, no bairro Cristo Rei, onde o suspeito estava escondido.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.