Neste domingo, 9, serão aplicadas as provas do concurso público da Polícia Civil (PC) de Rondônia para os cargos Agente de Polícia e Escrivão de Polícia.

O certame oferece 319 vagas para profissionais com nível superior, e tem quase 15 mil inscritos. As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 100 pontos e irão abranger os objetos de avaliação apontados no edital.

As provas para esses cargos serão aplicadas em Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena. Para o cargo de Escrivão de Polícia, a prova será aplicada no turno da manhã e para Agente de Polícia, serão realizadas no período da tarde.

Todos os cargos do concurso da PC-RO vão exigir formação em nível superior e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe é a banca responsável pelo concurso público. Os candidatos devem ficar atentos quanto aos horários das provas que estão contidos no portal Cebraspe, em que cada candidato poderá pesquisar o horário e local das provas, bem como as orientações que devem ser seguidas.

As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única resposta correta, de acordo com o comando da questão. Haverá, na folha de respostas, para cada questão, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das cinco opções A, B, C, D e E, devendo o candidato preencher o campo correspondente à resposta considerada por ele correta, concordante com as informações do edital.

O candidato deverá marcar um, e somente um, dos cinco campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas.

Conforme consta no edital, serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o prescrito em edital.

O certame foi lançado no início deste ano, reforçando as ações do Estado de Rondônia para o setor da Segurança Pública. Vale lembrar que no último dia 25 de setembro foram realizadas as provas para os cargos de Delegado, Médico-legista, Datiloscopista e Técnico em Necropsia.