Selma Silva de Oliveira, de 54 anos, esposa do corretor de Imóvel João Cosme Bezerra, mais conhecido por “Ceará” e um amigo do casal identificado até o momento por Márcio Alves Gonçalves que trabalhava com compra e venda de carros, morreram em um acidente automobilístico na manhã deste sábado, 8, na BR-174 – próximo a cidade de Pontes e Lacerda no Mato Grosso.

De acordo com informações, Ceará dirigia um carro Chevrolet Prisma e seguia sentido Cuiabá, quando bateu violentamente na traseira de um caminhão, com o choque, saiu da pista ficando as margens da rodovia.

Selma e Márcio não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Ceará e a esposa de Márcio identificada por Gabriele sofreram diversos ferimentos, mas não correm risco de morte.