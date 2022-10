O atual vice-prefeito de Cacoal, Cássio Gois (PSD), chega a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) como um dos deputados estaduais mais votados nas eleições do domingo passado, o que, de certa forma, consolida o movimento de renovação das lideranças políticas de Cacoal e região.

Integrante de um processo que começa lá em 2.016, compondo com o amigo e correligionário Adailton Fúria, Cássio fez 17.953 mil votos, tornando-se o deputado eleito por Cacoal mais votado na história, e fez uma campanha focada no trabalho, “na raça” como afirma o eleito, e sem gastos exorbitantes.

Com experiência política conquistada através do trabalho no gabinete de Fúria quando ele era deputado estadual, além do mandato de vice-prefeito, Cássio tem toda sua história de vida centrada em Cacoal, e garante que irá representar com dignidade e respeito a população que o elegeu, dando também prioridade a Ministro Andreazza, cidade com a qual tem muita afinidade, além de São Felipe.

“Na fase inicial do mandato trabalharei mais focado nestas cidades, mas depois irei expandir o trabalho, afinal tive votos em 44 municípios, e preciso retribuir este apoio”, afirma.

Sobre as eleições estaduais no segundo turno, ele ainda não decidiu o posicionamento que irá tomar, mas afirma que tomará a decisão junto com o seu grupo, e no início da próxima semana anuncia quem apoiará.

Cássio deixa como mensagem ao eleitorado o compromisso de trabalho, transparência e atitude, buscando retribuir com muita produtividade a confiança do eleitorado, dando apoio aos produtores rurais, fortalecer as associações e com participação presente e constante na comunidade, estando em interação constante com o povo.