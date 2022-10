O radialista Júlio César Silva, o popular Julinho da Rádio entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para anunciar que está preparado para disputar a prefeitura de Vilhena, caso o empresário Paulinho da Argamazon desista de disputar o cargo na eleição suplementar prevista para 30 de outubro. Ambos são filiados ao Republicanos.

Conforme Portaria da Juíza Eleitoral de Vilhena, o prazo para substituições ou alteração de candidatos encerra ao meio-dia desta segunda-feira, 10.

O comunicador, que disputou a eleição para deputado estadual e foi um dos poucos que não usou recursos do fundo eleitoral, obteve 654 votos nas urnas, sendo que 583 foram conquistados só em Vilhena.

Ele disse que é favorável há que existam vários candidatos na disputa eleitoral, o que demonstra um verdadeiro processo democrático. “A democracia proporciona opções e alternativas para o eleitor. A eleição tem que ser plural e não pode apenas focar em dois candidatos, já que alguns desistiram pelo caminho, apesar de terem sido confirmados em convenção. É uma eleição e não um Referendo, onde as pessoas opta por um ou outro. Estou no páreo e me considerou uma terceira via. Conto com o apoio do presidente da sigla em Rondônia, deputado estadual reeleito Alex Redano”, disse.