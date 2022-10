Em reunião realizada na tarde deste sábado, em Ji-Paraná, lideranças do PSC manifestaram apoio do partido ao candidato Marcos Rogério (PL), que disputa o segundo turno ao governo estadual contra Marcos Rocha (União Brasil).

O evento foi comandado pelo deputado estadual reeleito Luizinho Goebel, que é o presidente regional do PSC no Estado, e contou com a presença do próprio candidato ao governo Marcos Rogério, do senador eleito Jaime Bagatolli, e outras lideranças políticas estaduais.

O anúncio surpreende o meio político estadual, posto que o partido esteve com Marcos Rocha no primeiro turno, assim como pelo fato de Goebel ter sido líder do atual governador na Assembleia Legislativa (ALE) durante grande parte do mandato.

