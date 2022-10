Eleito no domingo passado ao cargo de deputado federal, o vice-prefeito de Porto Velho, Maurício Carvalho (União Brasil) foi entrevistado pelo Extra de Rondônia, ocasião em que falou sobre a sua campanha e comentou o que pretende fazer em seu mandato parlamentar.

Confira abaixo a entrevista:

EXTRA DE RONDÔNIA – Como foi sua campanha para eleições de deputado federal?

MAURÍCIO CARVALHO – Nossa campanha foi limpa e transparente, abraçamos e fomos abraçados por todo o Estado. Percorremos nossos municípios e tivemos grande apoio por onde passamos. Conseguimos mostrar os resultados do trabalho que já havia sido realizado em nosso mandato na Câmara Municipal e Vice-Prefeitura de Porto Velho, um trabalho sério, sempre em busca de melhorar a vida das pessoas. Com isso, a população aderiu ao nosso projeto e nos deu esse voto de confiança para representar a todos os rondonienses na Câmara dos Deputados.

EXTRA – Agora deputado federal, o que a população de estado de Rondônia pode esperar?

MAURÍCIO – Trabalho, muito trabalho. É isso que toda a população pode esperar do nosso mandato. Foi assim nos cargos que já passei e foi assim nos oito anos da minha irmã, Mariana Carvalho, como deputada. Quero dar continuidade ao trabalho dela na Câmara, dialogando com o governo, sendo propositivo e ajudando a aprovar e aperfeiçoar leis que ajudem o nosso país a ser um lugar cada vez melhor. Além disso, Rondônia precisa de alguém que busque investimentos no estado para se desenvolver e avançar. Mariana conseguiu fazer esse papel muito bem e vamos seguir esse mesmo caminho; para que tenhamos uma saúde com serviços de qualidade, uma educação eficaz, que o cidadão possa sair à rua com segurança e que o homem do campo e da cidade tenham trabalho e condições de ter o seu alimento na mesa todos os dias.

EXTRA – O que você teria a dizer aos eleitores que lhe confiaram o voto, e ao povo de Rondônia em geral?

MAURÍCIO – Aos eleitores, deixo o meu muito obrigado e quero que saibam que vou dar muito orgulho ao meu estado e honrar cada uma das 32.637 pessoas que confiaram esse mandato a mim. Contem comigo para defender em Brasília as pautas de interesse das famílias de Rondônia e do Brasil. Nosso mandato será construído ouvindo as pessoas e serei a nova voz de Rondônia na Câmara para que todos os rondonienses se sintam representados.