O empresário Paulo Sérgio Rodrigues, o popular Paulinho da Argamazon (Republicanos), formalizou, nesta segunda-feira, 10, sua renúncia à candidatura a prefeito na eleição suplementar prevista para 30 de outubro em Vilhena.

Paulinho havia sido confirmado candidato em convenção, tendo como vice a advogada Aline Leon, numa dobradinha com o MDB.

Contudo, após reviravolta com a entrada na disputa do delegado da Polícia Federal, Flori Cordeiro Júnior (Podemos), teve alterações no cenário político, com várias desistências.

Em “texto explicativo” enviado ao Extra de Rondônia, Paulinho disse que preferiu expor o motivo para evitar “hipóteses mentirosas e fantasiosas sobre este assunto”.

Ele justificou afirmando que “após uma minuciosa análise sobre concorrer nessa eleição extraordinária, pesando prós e contras, eu em conjunto com a direção do nosso partido concluímos que deveríamos declinar da disputa a prefeitura neste ano, em virtude do desejo de fazer o melhor, sendo que o tempo, menos de dois anos de governo, seria insuficiente para implantar todos os projetos que constam do nosso programa de governo. Enfim, este foi o ponto gerador desta decisão”, destaca.

Contudo, Paulinho ainda pode ser substituído pelo radialista Júlio César Silva, o popular Julinho da Rádio, que garantiu entrar na disputa caso o empresário desista (leia mais AQUI).

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA: