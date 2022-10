Uma casa localizada na Avenida 1503, com a Avenida 1718, no bairro Cristo Rei, foi totalmente destruída após pegar fogo na noite desta segunda-feira, 10, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, não havia ninguém no imóvel quando o fogo começou.

A Polícia Militar (PM) isolou a área para o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros.

A perícia deverá apontar a causa do incêndio.

>>>Vídeo abaixo:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>