A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro chegou a Porto Velho, no início da noite desta terça-feira, 11, onde participa do evento “Mulheres Com Bolsonaro”, que acontece na Talismã 21.

Acompanhada da ex-ministra e senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, ela foi recepcionada pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, bem como pela primeira-dama do Estado, Luana Rocha, e pela base feminina do União Brasil, partido do governador.

A visita da primeira-dama do Brasil a Rondônia faz parte da agenda programada pelo Norte do País, esta semana, em busca de apresentar propostas e conscientizar as mulheres sobre a importância de apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Em Rondônia, onde Bolsonaro encontrou no governador coronel Marcos Rocha um aliado fiel para o desenvolvimento do Estado e do País, ele teve uma votação expressiva, com 64,36% dos votos no primeiro turno.

Ambos buscam a reeleição e se unem em busca da força feminina. Amigos desde 1988, Bolsonaro e o coronel Marcos Rocha defendem os mesmos ideais: pátria, família e fé. As primeiras-damas do Brasil e Rondônia também carregam valores e causas comuns. Michelle Bolsonaro e Luana Rocha são protagonistas quando o assunto é levar assistência social aos que mais necessitam, com olhar humanizado e firme no propósito de ajudar no bem-estar de cada cidadão.

A primeira-dama do Estado, Luana Rocha destacou a força da base feminina do União Brasil em apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. “É uma honra receber a primeira-dama Michelle Bolsonaro aqui no nosso Estado, para reforçar as pautas que tanto defendemos, destacando a família, Deus e liberdade. Trazer o entendimento do que é um pleito eleitoral, uma democracia e reforçar a participação de todos nesse processo”, disse.

BASE FEMININA

Elas também não medem esforços em mobilizar a sociedade para apoiar a reeleição de Bolsonaro e Marcos Rocha, respectivamente, com o intuito que a ordem e progresso do Brasil sejam defendidos e preservados. Também estiveram presentes na recepção de Michelle Bolsonaro, a deputada estadual reeleita Rosângela Donadon, deputada federal Mariana Carvalho, e a deputada federal eleita Cristiane Lopes, que compõe a bancada estadual e federal do União Brasil do coronel Marcos Rocha.

“Michelle Bolsonaro tem feito o papel de Ester, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, e juntos têm defendido as famílias, mulheres, fazendo um trabalho voltado para todos, sem corrupção. E estamos em um momento decisivo onde o povo vai decidir se continuará assim ou escolherá o esquerdismo, que tem destruído os países vizinhos como a Venezuela”, disse Cristiane Lopes.

“Estamos na expectativa desse evento grandioso que mostra a força das mulheres. E nós precisamos da união de todas as mulheres para apoiar o nosso presidente Jair Bolsonaro e o nosso governador Marcos Rocha”, destacou a deputada estadual Rosângela Donadon.