Vai ser uma festa das mulheres, mas onde a primeira dama do país, dois lados das que apoiam, na cor local, o governador Marcos Rocha e o senador Marcos Rogério.

Um grande evento, marcado para o auditório da Unopar, vai reunir as mulheres bolsonaristas, em apoio à reeleição do Presidente. Além de Michele Bolsonaro, que já teria confirmado sua presença, vão estar presentes mais duas estrelas do conservadorismo nacional, recém eleitas para o Senado: Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, ex-ministra da Agricultura (que ainda não havia confirmado oficialmente sua vinda, até a noite desta segunda-feira) e Damares Alves, eleita pelo Distrito Federal e também ex-ministra de Bolsonaro.

Os primeiros convites começaram a ser divulgados pelas redes sociais pela deputada federal reeleita Silvia Cristina, de Ji-Paraná. Segundo sua assessoria, partiu de Silvia o convite. Na propaganda de Silvia, a única mulher de Rondônia em destaque é a médica Flávia Lenzi, candidata a vice na chapa liderada por Marcos Rogério. O anúncio fala na “Frente Cristã Feminina”.

Logo depois, apareceram as apoiadoras de Marcos Rocha, divulgando outro convite, para o mesmo evento, (com o título de “Mulheres com Bolsonaro”, mas daí com fotos da primeira dama rondoniense, Luana Rocha; da primeira dama de Porto Velho, a deputada estadual eleita Ieda Chaves; da deputada federal eleita Cristiane Lopes; da deputada federal, que concorreu ao Senado pelo grupo governista, Mariana Carvalho e, ainda, de Rosângela Donadon, reeleita para a Assembleia Legislativa. O encontro está agendado para o início da noite desta terça, no auditório da Unopar, um dos maiores da Capital, onde cabem, sentadas, mais de mil pessoas.

Michele Bolsonaro, certamente, terá uma missão complexa, nesta festa das mulheres da Unopar. Obviamente o que se imagina é que ela, como seu marido, ficará em cima do muro, quando se tratar de apoio a um ou outro lado. A jovem primeira dama do país virá, certamente, com a missão de pedir votos ao marido, mas sem sair de cima do fio da navalha, sobre a batalha da sucessão em Rondônia. Damares Alves tem muito mais proximidade com o grupo palaciano.

Além de amiga pessoal do governador Marcos Rocha e de Luana, tem uma amizade muito forte com a família Carvalho, de Mariana. Tereza Cristina também tem boa relação com os dois lados. Ambas, supõe-se, também ficarão em cima do muro. O problema é que uma palavra mal colocada, uma frase construída sem o devido cuidado, um sorriso, um aplauso diferente, qualquer ato, enfim, pode deixar transparecer apoio mais a um do que ao outro, pode ser algo perigoso. O jogo de cintura na política, típico dos homens, certamente terá que ser usado com toda a sapiência feminina, para que o trio de mulheres poderosas que estará em Porto Velho, nesta terça, consiga o apoio de todos ao Presidente e não desagrade nenhum dos lados locais. Não será tarefa fácil!

PRIMEIRA PESQUISA DO SEGUNDO TURNO DÁ EMPATE ENTRE ROCHA E ROGÉRIO. OS DOIS GRUPOS NÃO ACREDITAM NELA

Empatados. Juntos. Sem se poder dizer, com segurança, quem pode chegar lá e quem pode ficar atrás. Os dois postulantes ao Governo, segundo a primeira pesquisa eleitoral do segundo turno (pode-se ainda confiar nelas?) aponta um empate técnico. Um ponto de diferença na pesquisa estimulada, dois pontos na dos votos válidos é o resultado do instituto BigData/Real Time, o que errou menos nas previsões do primeiro turno. A pesquisa divulgada nesta segunda-feira, apontou Marcos Rogério com 44 pontos e Marcos Rocha com 43, no primeiro caso e Rogério com 51 e Rocha com 49 no segundo. Foram ouvidos mil eleitores em 27 cidades do Estado. Cinco por cento dos entrevistados disseram que vão anular o voto ou votar em branco e oito por cento, que não sabem ou que ainda não decidiram. A pesquisa que mostrou a tendência do eleitorado rondoniense na abertura do segundo turno, foi registrada no TRE de Rondônia com o número RO 09501/2022. Margem de erro de 3 por cento e nível de confiança de 95 por cento. Tanto no grupo palaciano quanto no de Marcos Rogério, não há crédito na pesquisa. Até porque, em pesquisas internas, cada um dos lados garante estar bem à frente do outro.

SENADOR BAGATTOLI ANUNCIA QUE VAI À JUSTIÇA CONTRA O INSTITUTO IPEC, PELAS PESQUISAS CONTRA ELE

Por falar em pesquisa, o instituto Ipec/Ibope vai enfrentar um problemão: o empresário Jaime Bagattoli, eleito senador por Rondônia, avisou que sua equipe de advogados está ingressando na Justiça com um processo contra a empresa que fez os levantamentos no Estado. Nos levantamentos do Ipec, Bagattoli estava sempre entre os últimos com intenção de votos. No último levantamento, a poucos dias da eleição, Bagattoli aparecia em quinto lugar, com apenas oito por cento das intenções de votos. Perdia para Mariana Carvalho, Jaqueline Cassol, Expedito Júnior e até para Acir Gurgacz, que, no final, sequer concorreu. Na hora das urnas, o megaempresário do agronegócio de Vilhena ganhou o pleito, com nada menos do que 293 mil votos. Ao participar do programa Papo de Redação, na Rádio Parecis FM, nesta segunda-feira, Bagattoli protestou contra o que foi feito contra ele na campanha, na questão das pesquisas; disse que o presidente Bolsonaro, no encontro que tiveram na semana passada, comemorou sua eleição e aproveitou para pedir votos para seu candidato ao Governo, Marcos Rogério e para a reeleição de Bolsonaro. Disse ainda que, no Senado, será voto fiel ao Presidente, num segundo mandato que, segundo ele, tem certeza que acontecerá.

CORRIDA AO GOVERNO AINDA INDEFINIDA. OS DOIS CANDIDATOS CORREM ATRÁS DO VOTO

A disputa ao segundo turno em Rondônia, aliás, continua sem que surja, ao menos claramente, uma candidatura muito à frente da outra. Marcos Rogério tem concentrado sua atuação na região central do Estado, realizando muitas reuniões e carreatas, como a que ocorreu no sábado pela manhã, em Ji-Paraná. Também está de olha na Capital, onde sua vice, a médica Flávia Lenzi, tem atuando de forma muito firme. Duas surpresas: a maior delas, a adesão do atual líder do governo Rocha, o deputado Luizinho Goebel a Rogério e a decisão de neutralidade do ex-secretário da Agricultura, Evandro Padovani, que foi candidato a deputado federal do grupo palaciano e afirma que, agora, apoiará somente a reeleição do presidente Bolsonaro.

Marcos Rocha, contudo, não fica atrás. Pelas redes sociais, pelo menos 15 prefeitos das mais diferentes cidades do Estado (incluindo Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal. Ariquemes e Guajará Mirim, apenas como exemplo), gravaram depoimentos de apoio a Rocha e pedindo votos a ele. Vários deputados eleitos ou reeleitos também o fizeram. Destacam-se aí o deputado federal mais votado da eleição do domingo, Fernando Máximo, mas também da néo-parlamentar federal Cristiane Lopes, entre outros. Dos mais votados à Assembleia, Rocha só não tem o aval do campeão de votos, Laerte Gomes, apoiador de primeira hora de Rogério, mas o tem de Ieda Chaves, Jean Oliveira, Alex Redano e Marcelo Cruz, entre outros. No horário eleitoral, ao menos até agora, o clima está mais para flores do que para guerra.

DE SURPRESA, GOVERNADOR TROCA O COMANDO DA SEGURANÇA PÚBLICA. O TENENTE – CORONEL VIDAL ASSUME

Surpresa na administração estadual deste final de semana: a troca de comando na segurança pública. O coronel Hélio Pachá, que comandava o setor, foi trocado pelo tenente coronel Felipe Vidal, oriundo do Corpo de Bombeiros. A situação da segurança, principalmente na Capital, com a tomada, por facções criminosas, de conjuntos habitacionais como o Orgulho do Madeira e, ao mesmo tempo, o da alta da criminalidade, co ataques a propriedades na zona rural, teriam sido alguns dos motivos para a troca. Ao se reunir com Vidal e a a cúpula da segurança, na manhã do domingo, Rocha teria exigido resultados contra a criminalidade, com tolerância zero. O novo secretário de segurança, autoridade muito próxima ao Governador, garantiu que vai fazer com que as forças policiais atuem em conjunto. “Tenho certeza que vamos entregar a segurança que a população precisa”, afirmou Vidal. Uma das primeiras medidas anunciadas é intensificar a chamada “Operação Maximus”, contra o tráfico de drogas e apreensão de armas nas mãos de criminosos.

EMISSORAS CONFIRMAM DEBATES DO SEGUNDO TURNO. O PRIMEIRO SERÁ NESTE DOMINGO, NA SICTV/RECORD

Pelo menos três debates entre os dois Marcos, o Rocha e o Rogério, já estão agendados para o segundo turno. O que é considerado decisivo, há anos, segundo os próprios candidatos que deles participaram nas últimas eleições, é o da SICTV/Rondônia, que será realizado neste próximo domingo, dia 16, a partir das 21 horas. O debate deste ano terá novidades e participações importantes, que certamente darão a ele ainda mais audiência. A apresentação será de Meyre Santos, que já deu um show no comando do confronto do primeiro turno. Já no dia 22, o outro sábado, será a vez da RIMATV de Porto Velho. O debate será realizado a partir das 19 horas, sob o comando do jornalista Cícero Moura, que também esteve à frente do encontro do primeiro turno e o fez com competência. Já o confronto da TV Rondônia/Rede Globo, está previsto para acontecer no dia 27, uma quinta-feira, depois da novela das nove. O apresentador virá de fora e deve ser novamente o conhecido jornalista Júlio Mosquéra, que, da mesma forma que seus colegas apresentadores, teve performance muito positiva na mediação do último debate do primeiro turno, na emissora. Não havia informações, ao menos até a noite desta segunda-feira, sobre debates no SBT e Band.

LAERTE TEVE A MAIOR VOTAÇÃO PARA UM DEPUTADO EM TODA A HISTÓRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Reeleito e campeão de votos, com a maior votação da história de um parlamentar na Assembleia Legislativa de Rondônia, Laerte Gomes ainda comemora o resultado das urnas. Aproveitou sua participação no programa Papo de Redação, dos Dinossauros do Rádio, para agradecer a todos os rondonienses pelo resultado do pleito do domingo retrasado. Laerte superou os 25 mil votos, mais de mil a mais do que a segunda colocada, a estreante na política Ieda Chaves, primeira dama de Porto Velho, que foi outra com grande sucesso nas urnas. Na entrevista, Laerte comentou que recebeu votos em 50 dos 52 municípios e, em vários deles, foi o mais votado. Respondeu a perguntas também sobre seu futuro político, como, por exemplo, se pretende ser novamente presidente da Assembleia e se está de olho na Prefeitura de Ji-Paraná, cidade onde reside e onde tem sua principal base eleitoral. Sobre o comando da ALE, cargo que ele já cumpriu, Laerte disse que ocupar o cargo é uma missão e que haverá muitos bons postulantes, entre os recém eleitos e os reeleitos. Sobre Ji-Paraná, não negou algum projeto futuro e aproveitou para criticar o atual prefeito, Isaú Fonseca. O campeão de votos também abordou vários outros assuntos, durante a conversa com os Dinos.

TRÂNSITO MALUCO DA CAPITAL MATA TRÊS MOTOCICLISTAS ENTRE A SEXTA-FEIRA E O DOMINGO

Três mortes violentas e mais meia dúzia de feridos, alguns com gravidade (num dos casos, uma mulher perdeu uma perna) entre sexta-feira e domingo. O trânsito de Porto Velho está cada vez pior. Todas as vítimas fatais eram motociclistas. Um deles foi morto pela irresponsabilidade de um motorista que, na madrugada, andava em alta velocidade, em pleno centro da Capital. Mas os outros dois foram porque os condutores das motos não tiveram todos os cuidados necessários para andar num trânsito caótico, em que não há respeito um pelo outro, mesmo que isso signifique tirar uma vida. Para quem observa os absurdos que se registram no nosso trânsito, as três mortes, apesar de doloridas e que entristecem a todos, parece ser até pouco. Pelo volume de loucuras, pela irresponsabilidade nas ruas; pela alta velocidade, sempre acima do permitido; pela falta de cuidado dos motoristas e, principalmente, pelo despreparo da maioria dos motociclistas, os riscos são a cada rua, a cada avenida, a cada esquina. O desrespeito às mínimas regras; a passagem no sinal vermelho; a ignorância de não dar sinal ao entrar ou sair de uma rua, são sintomas que colocam o trânsito porto-velhense, na proporção, como um dos piores do país. Do jeito que está, a produção de caixões para vítimas do nosso trânsito vai aumentar muito, ainda.

SENADOR PEDE APOIO DA PF PARA DESCOBRIR ENVOLVIDOS NO ARROMBAMENTO DO SEU ESCRITÓRIO

O senador Marcos Rogério denunciou à Polícia Federal um ataque ao seu comitê de Ji-Paraná, neste final de semana. Segundo nota emitida por ele, ocorreu uma ação criminosa, praticada contra seu escritório de representação parlamentar, na sua cidade. Segundo a denúncia, o local foi invadido. “Gavetas foram arrombadas; arquivos e documentos vasculhados”. Afirma ainda a denúncia feita aos federais que “nenhum objeto de valor foi levado”. O senador afirmou, ainda, que já comunicou os fatos à Polícia Legislativa do Senado Federal e que fez comunicação pessoal ao superintendente da Polícia Federal em Rondônia. Agora, segundo ele, “aguardo a devida apuração, principalmente diante do período eleitoral em curso”. A Polícia Federal informou ao parlamentar que fará diligências no local para subsidiar as investigações. Por enquanto, não houve qualquer comunicado da PF sobre alguma apuração já feita e nem sobre os motivos que poderia ter levado os suspeitos a arrombarem o escritório de Marcos Rogério.

PERGUNTINHA

Você achou uma ameaça ou apenas um exagero retórico as palavras do ex-presidente Lula, dirigidas ao governador Romeu Zema, reeleito em Minas, sobre o apoio do líder mineiro à reeleição do presidente Bolsonaro?