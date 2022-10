O Governo do Estado tem sido enfático nas operações policiais em manter a ordem pública na Capital.

A operação Máximus tem atuado neste objetivo, sendo que na tarde de domingo, 9, com o levantamento de informações sobre o deslocamento de motociclistas de forma desordenada na capital nos finais de semana, evento chamado de “Rolezinho”, a operação Máximus realizou um ponto de bloqueio na rua Prudente de Moraes ao lado da 31ª CSM, itinerário onde o Rolezinho passaria.

No momento em que o grupo chegou, a operação Máximus abordou a movimentação, que estava em seu início, sendo 25 pessoas correspondendo a motoristas e garupas. Nessa primeira abordagem, foram removidas duas motocicletas devido a constatação de infrações de trânsito.

Com mais informações acerca do itinerário do deslocamento em conjunto, foi conhecido que o Rolezinho passaria a Santa Bárbara no condomínio do Santo Antônio, e depois partiriam para a zona sul, onde o Centro Integrado de Comando e Controle solicitou o apoio da Operação para abordar novamente o grupo que estava praticando poluição sonora com corte de motor e desordem no trânsito.

Mais uma vez a operação Máximus atuou com ponto de bloqueio e abordou novamente o grupo. Desta vez, foram mais 6 motocicletas removidas por constatações de infração de trânsito.

Ao todo foram lavrados 8 termos circunstanciados de ocorrência pela operação Máximus, que gerou a remoção de 8 motocicletas. As infrações registradas foram falta de CNH, conduzir veículo sem equipamento obrigatório e que não esteja registrado ou devidamente licenciado.