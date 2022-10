A Sicoob Credisul, cooperativa de crédito com sede em Vilhena (RO), está em negociação para incorporar mais uma cooperativa. A expansão da instituição acontece mais uma vez na região Norte, com a proposta de incorporação da Sicoob Acre.

No sábado, 8 de outubro, aconteceu a Assembleia Geral Extraordinária Digital (AGE) através do App Sicoob Moob, com os delegados para apresentação da proposta e votação, que teve aprovação unânime. No próximo sábado, 15 de outubro, acontece a AGE Conjunta semipresencial com as duas cooperativas para a definição oficial da incorporação.

Atualmente, a Sicoob Credisul é a maior cooperativa de crédito da região Norte e a 5ª no ranking do Sistema Sicoob, com 43 unidades distribuídas em 34 cidades nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso. Após a fusão, a instituição contará com mais quatro agências em Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Esta será a quinta incorporação já feita pela cooperativa em 22 anos de atividade.

A última incorporação realizada pela Sicoob Credisul aconteceu em fevereiro de 2020, com a Sicoob Portocredi. A cooperativa teve também recentemente uma expansão significativa no Mato Grosso, com a abertura de novas agências no estado. No Acre, já possui duas agências em Rio Branco (AC), com a incorporação passará a ter seis unidades sendo três na capital.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, afirma que essa é uma grande oportunidade, pois proporciona crescimento tanto para cooperativa, quanto para a região. “Poderemos atingir todo o estado do Acre, dando todo o suporte e atendimento necessário para os nossos cooperados. Entramos em uma região que está começando a desenvolver o agronegócio. Essa é uma oportunidade de ampliar nossos negócios. Ganhamos com o crescimento e possibilitamos maior inclusão financeira”.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, enfatizou que o bom relacionamento que a Sicoob Credisul tem com as outras cooperativas e os bons resultados entregue aos cooperados oportunizam que incorporações como esta aconteçam.

“Possuímos um índice de eficiência considerado o melhor do Brasil. Isso enche os olhos das cooperativas parceiras, e no momento que passam por dificuldades nos procuram. Por isso, nos unimos a Sicoob Acre. Com essa oportunidade ampliaremos o cooperativismo no estado”.