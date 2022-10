Os jogos são uma das fontes de diversão mais procuradas da atualidade. Seja em consoles de videogame, nos telemóveis e tablets e até mesmo online, os jogos são os hobbies de muitas pessoas. Se estamos a falar com um aficionado de jogos online, principalmente os jogos de casino, recomendamos que acesse o site https://icecasino.com/pt. Lá, podes te divertir com jogos gratuitos ou jogar por dinheiro real, recebendo ótimos bônus e benefícios que garantem uma experiência maravilhosa.

Já os aficionados dos consoles portáteis receberam uma novidade bem empolgante nos últimos dias. Parece que foram vazadas as primeiras imagens do próximo portátil de jogos em nuvem da Logitech e Tencen. As imagens, que vazaram no Twitter e posteriormente no DMCA, parecem mostrar um dispositivo portátil rodando no sistema operacional Android do Google.

No artigo de hoje, vamos entender um pouco mais sobre estas imagens e sobre este possível console portátil. Se você está curioso para saber sobre este assunto, continue conosco até o final.

O que essas imagens vazadas de jogos em nuvem da Logitech Tencent mostram?

A Logitech e a Tencent anunciaram pela primeira vez que estavam colaborando em um portátil de jogos na nuvem no início de agosto. Ontem, o proeminente “vazador” Evan Blass carregou três imagens do portátil em sua conta no Twitter. Essas imagens foram posteriormente removidas devido a uma disputa de direitos autorais, o que sugere que elas são reais. Felizmente, a plataforma holandesa Tweakers conseguiu recuperar as imagens.

O dispositivo mostrado nas imagens parece um handheld bastante padrão. Ele tem dois sticks analógicos, botões de face no estilo do controle do Xbox e um D-pad, além de quatro botões de ombro. O que parece ser um botão Home também é visível na frente do console, bem como um botão que carrega o logotipo de jogos “G” da Logitech.

Ou seja, apesar de ser um novo dispositivo portátil, não parece que a Longitech e a Tencent estão tentando reinventar os consoles em questão de aparência e jogabilidade. Em termos de software, as imagens vazadas mostram um link para a Google Play Store, aparentemente confirmando que o portátil será executado no sistema operacional Android. Também é possível ver ícones para outros softwares como:

Nvidia Geforce Now

Steam

YouTube

Google Chrome

Veracidade das fotos do novo portátil

Naturalmente, devemos tratar essas imagens como qualquer outro vazamento de informação, com bastante cautela. Porém, há uma enorme probabilidade destas fotos serem verdadeiras, por causa de alguns indícios.

O primeiro deles é que as fotos foram vazadas, primeiramente, por Evan Blass. Ele é uma fonte de informação bem conhecida e respeitada quando se trata de dispositivos móveis. Além disso, as fotos foram rapidamente apagadas de sua conta no Twitter. Outro fato é que as imagens parecem realmente bonitas e bem tiradas para serem falsas. A qualidade delas leva a acreditar que elas são realmente uma prévia do que está por vir.

Por fim, a Longitech e a Tencent comentaram sobre lançar uma versão para 2022 deste dispositivo. Ou seja, provavelmente descobriremos mais sobre este novo portátil nos próximos meses e, então, poderemos afirmar se as fotos foram verdadeiras ou não.

Jogos em nuvem são um grande negócio agora

Não é de admirar que a Logitech e a Tencent queiram migrar para o espaço de jogos na nuvem. O Xbox anunciou recentemente que o uso de seu serviço Cloud Gaming aumentou 1800% no espaço de um ano, então está claro que os consumidores estão começando a tomar gosto pelos jogos na nuvem e a adquirir uma maior quantidade deles.

Provavelmente também é por isso que o Haven Studios de Jade Raymond anunciou em julho que se concentraria principalmente no desenvolvimento de títulos de jogos na nuvem. Resta saber exatamente onde o portátil de jogos em nuvem Logitech e Tencent se encaixará quando se trata de hardware de jogos em nuvem. Sabemos que a Microsoft tem um Xbox Cloud Gaming em andamento, embora a empresa tenha anunciado em maio que adotaria uma “nova abordagem” para o projeto e retornaria à prancheta até certo ponto.

A Logitech e a Tencent ainda têm alguns meses para revelar oficialmente seu portátil se quiserem fazer a janela de lançamento ainda no ano de 2022. E infelizmente só saberemos mais sobre o mesmo depois do lançamento oficial.

Conclusão

Apesar de vir de uma fonte bem conhecida e confiável no mundo dos consoles e jogos portáteis, ainda não podemos afirmar que as fotos vazadas do console da Longitech e da Tencent são realmente verdadeiras. As chances são grandes, porém precisamos continuar com cautela. No fim, as informações reais só aparecerão quando as empresas fizerem o anúncio oficial. O esperado é que isso ocorra nos próximos meses, portanto, fique atento para obter mais informações sobre este dispositivo.