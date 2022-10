Um veículo VW Gol de cor branca, com registro de furto/roubo na região de São Miguel do Guaporé – RO, foi recuperado pela Polícia Militar (PM) no distrito de Vitória da União, em Corumbiara.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição fazia ronda de rotina pela Avenida Olavo Pires, quando observaram que o motorista de um carro Gol ao perceber a presença da viatura, agiu de forma que chamou a atenção dos policiais.

Com isso, o condutor foi abordado e em consulta no sistema constatou que se tratava de veículo com registro de furto/roubo.

O condutor disse aos PMs que havia comprado o carro em São Miguel do Guaporé e sabia que o carro era roubado.

Diante dos fatos, o suspeito e o carro foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.