O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos) recebeu uma vasta documentação que aponta uma série de irregularidades quando da criação da área da reserva Soldado da Borracha, pelo Governo anterior, prejudicando aos produtores rurais da região, muitos com suas áreas tituladas e com documentação de posse, muitos emitidos há décadas.

“Vamos aprovar uma Recomendação Legislativa em plenário e entregaremos a documentação para a análise do governador Marcos Rocha, que já manifestou a sua preocupação com os moradores daquela região e está sensível ao problema e quer contribuir para uma solução definitiva”, detalhou.

Redano teve acesso ao documento durante reunião com Paulo Mota e Jocimar, que representam os moradores da Soldado da Borracha, da qual participaram o advogado da presidência, Doca Santos, e os deputados estaduais eleitos, Pedro Fernandes, Edvaldo Neves e Delegado Lucas Torres.

Segundo Redano, “desde o início, apontamos as ilegalidades na criação das reservas, pelo governo anterior. E agora com essa vasta documentação que aponta várias irregularidades e com o aval do governador, que já sinalizou em apoio aos moradores, estamos confiantes de que uma nova etapa vai concretizar, para fazer justiça a quem de fato trabalha e produz”.