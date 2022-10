Um morador da cidade de Cabixi, caiu num golpe e perdeu R$ 2,7 mil ao comprar um aparelho celular pela internet. A vítima procurou a polícia para registrar a ocorrência.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima de 62 anos, procurou o quartel da Polícia Militar (PM) para registrar que no dia 28 de setembro de 2022, efetuou a compra de um iPhone 11 no valor de R$ 2,7 mil.

Contudo, a negociação foi através da rede social Instagram e pelo aplicativo WhatsApp.

Entretanto, após a vítima efetuar o pagamento, a suposta loja “iPhone Stores”, localizada no Shopping da Ilha, não enviou o aparelho, o bloqueou e desapareceu das redes sociais.