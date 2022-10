Na tarde desta terça-feira (11), o deputado Ismael Crispin (PSB) fez uso da tribuna na Assembleia Legislativa de Rondônia, para agradecer a Deus e a todos que acreditaram e confiaram no seu trabalho pela vitória do último dia 02 de outubro e pelos 23.417 votos conquistados.

“Primeiramente agradeço a Deus por essa votação extraordinária, pois sei que sem ele isso jamais teria acontecido. Agradeço também a toda minha família por ter entendido os nossos momentos de trabalho, as ausências de casa, as grandes discussões e até os momentos de embates nesta casa, e a minha equipe que laborou comigo desde o primeiro dia de mandato e que está comigo até hoje, contribuindo cada um à sua maneira de forma decente para que pudéssemos chegar até esse momento”, disse.

LIDERANÇAS

O parlamentar falou também da sua gratidão pelas amizades que conquistou ao longo do mandato. “Tivemos ao longo da nossa caminhada, lideranças com mandato, lideranças sem mandato, mas que são lideranças importantes e que defenderam as nossas pautas e fizeram a defesa do nosso nome em cada canto do Estado, não é a toa que tivemos votos ao longo dos 52 municípios de Rondônia, pois eu sempre afirmei e continuarei afirmando, que ninguém é bom sozinho”, apontou.

O deputado destacou ainda, que na sua caminhada rumo a reeleição, teve o apoio de 58 vereadores, 01 prefeito e 03 vice-prefeitos. “Mais uma vez agradeço esse apoio e agradeço a cada um pela confiança. Aos nossos deputados que foram reeleitos, meus parabéns e muito sucesso e aos que não conquistaram seus objetivos, nossos parabéns também pois tivemos uma campanha de astros, do Facebook e Instagram, onde todo mundo era bom, onde todo mundo era bonito”, ressaltou.

FUNDO ELEITORAL

Ismael afirmou também que o pleito de 2022, foi um novo momento da política, “foi o momento da institucionalização da compra do voto, que é extremamente vergonhoso, mas em que pese, claro, eu quero respeitar, o fato da legalidade, mas ao meu ponto de vista, o Fundo Eleitoral, ele legalizou a compra do voto. É um absurdo o momento que vivemos nesta eleição, somente em Rondônia, tivemos uma entrada de quase R$ 100 milhões para bancar as campanhas eleitorais e enquanto isso vamos continuar sofrendo com a falta de cuidado com saúde do nosso povo, da falta de investimentos na educação, nas nossas rodovias, pois tivemos um gasto desnecessário do dinheiro público nessas campanhas, eu como cidadão me envergonho muito deste pleito”, frisou.

SEGMENTOS

O deputado destacou ainda, os segmentos que acreditaram no seu mandato e que lhe oportunizaram estar hoje comemorando sua reeleição. “O ciclismo nunca teve um representante em Rondônia e no meu mandato eles tiveram e vamos continuar fazendo a defesa desse esporte que nos deu o orgulho de representar o nosso Estado na Copa Norte e Nordeste e ainda trazer o ouro para casa. Os nossos oficiais de justiças, que em todas as comarcas estavam apoiando o nosso nome, pelo companheirismo, pela defesa necessária e pela legalidade. Os servidores do Detran, que também estiveram caminhando conosco e que também já fizemos defesa das suas pautas aqui nesta casa de Leis. A nossa Politec, que também vestiu a nossa camisa rumo a reeleição para mais 4 anos trabalhando na defesa das suas demandas, os criadores da Raça Mura, que até a chegada do nosso mandato, eram tratados como bandidos, como pessoas que não tinha o que fazer e hoje elas são respeitadas e a sua atividade regulada por Lei e também o nosso agradecimento ao segmento do judô, o jiu jitsu, o taekwondo, a capoeira, que encontram no nosso mandato um parceiro”, disse.

O deputado Ismael Crispin agradeceu mais uma vez a cada um dos 23.417 eleitores que foram até as urnas e lhe deram um voto de confiança. “Eu aprendi neste pleito, que cada mandatário é muito maior que o partido que ele está. Eu tenho de fato condições de representar cada um dos senhores e senhoras e eu fico feliz de ter sido o terceiro deputado estadual de Rondônia a receber mais votos na história do Estado, gratidão”, ressaltou.

COMPROMISSOS

Por fim, o deputado fez o compromisso de trabalhar no próximo mandato pelas rodovias de Rondônia, pela regularização fundiária e pela regionalização da saúde. “O Estado precisa cuidar daquilo que é dele. Temos produções em grande escala e o agronegócio muito forte chegando e se o Estado não cuidar da sua responsabilidade, vamos ter muitos prejuízos. Precisamos ter condições de suportar tudo que esse Estado pujante produz. Precisamos também cuidar da regularização fundiária se queremos movimentar a economia e gerar emprego e renda. Não dá para um empreendedor rural estar na sua propriedade e não ter amparo jurídico. Também vamos lutar pela regionalização da saúde, pois está errado ver a nossa população de um lado para o outro para conseguir ter suas necessidades atendidas. Vamos continuar lutando e trabalhando para honrar mais uma vez cada voto de confiança recebido e que Deus me dê muita sabedoria para continuar trabalhando pelo povo de Rondônia”, finalizou.