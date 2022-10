Nesta terça-feira, 11, em Candeias do Jamari, uma equipe PM da localidade foi direcionada para a Linha 02 (Flor do Amazonas) na casa da vítima de um roubo, onde teriam sido subtraídos, mediante ameaça com arma de fogo, socos e coronhadas diversos itens, destacando dinheiro em espécie, aparelhos celulares, jóias, inclusive uma arma de fogo desmontada, bem como forçaram a vítima a efetuar uma transferência de R$ 50 mil.

Com denúncias constantes da população pelo 190, a equipe PM levantou informações das características dos suspeitos, iniciando imediatamente patrulhamento na região. Não durou muito tempo para localizar os suspeitos com as mesmas características dos informes, os quais foram abordados em frente à instância Dallas na BR 364.

Durante as buscas pessoais foram encontrados um revólver calibre 38 carregado com 06 munições intactas, além de mais 05 munições calibre 38 e uma pistola calibre .40 com carregador municiado com 10 munições intactas, encontrada na cueca de um dos abordados. Na mochila que portavam foi localizada a espingarda desmontada e demais pertences das vítimas do roubo nos bolsos dos suspeitos.

Os abordados foram presos e conduzidos à Delegacia de Flagrantes, onde foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do roubo. O valor transferido pela vítima foi cancelado por ela via aplicativo.