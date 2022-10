Um forte vendaval esta semana destruiu completamente o telhado e parte do forro de uma casa em um sítio na linha 8 – primeira eixo, área rural de Cabixi.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a residência pertence a um professor do quadro federal que também já foi presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Colorado do Oeste.

Porém, há informação que o professor tem seguro do imóvel, no qual poderá amenizar os prejuízos.