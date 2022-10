A Polícia Militar do Estado de Rondônia, emitiu nota de pesar pelo falecimento do Cabo PM Júlio Avelar de Sousa, de 44 anos, ocorrido na quarta-feira, 12. O militar estava em tratamento contra um câncer.

>>> Leia nota na integra:



A Polícia Militar do Estado de Rondônia lamenta com profundo pesar, o falecimento do cabo PM Júlio Avelar de Sousa, nesta quarta-feira, 12 de outubro de 2022. Ele estava lotado na 3ª Companhia em Ouro Preto do Oeste, e estava afastado do serviço ativo para Tratamento de Saúde, lutando contra um câncer.

O policial militar nasceu em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, em 24/08/1978. Ingressou na corporação em 1 de dezembro de 2007. Atuou sempre com zelo e dedicação, servindo e protegendo a sociedade rondoniense. Exerceu diversas funções na Polícia Militar, sempre com cuidado e profissionalismo, por isso, em sua ficha funcional constam mais de 25 elogios e as Medalhas Mérito Batalhão Tiradentes, 2º BPM e Dedicação Policial Militar.

À família enlutada apresentamos nossos sentimentos de solidariedade e respeito pela imensa dor que, com certeza, invade a alma e ultrapassa qualquer entendimento de lógica e representa uma grande perda para todos da Corporação. Deus conforte a família em nome de Jesus.





Quartel em Porto Velho-RO, 12 de outubro de 2022.



JAMES ALVES PADILHA – CORONEL QOPM

Comandante-Geral da PMRO