O corpo de Emanuele Vitória Ferreira Vieira, de 6 anos, irmã do prefeito de Corumbiara, Leandro Teixeira Vieira, popular Leandro da Saúde, que morreu afogada nesta quinta-feira, 13, em uma represa na área rural do município, será velado na Câmara Municipal de Vereadores.

De acordo com informações da funerária Center Pax, o velório acontece a partir das 01h00 da madrugada desta sexta-feira, 14, e o sepultamento está marcado para as 11h do mesmo dia no cemitério local.