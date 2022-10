Em continuidade às ações de segurança estipuladas em seu governo, o Coronel Marcos Rocha anunciou nessa semana mais ações de combate à criminalidade.

Segundo o Governador, uma de suas metas ainda para este ano é reforçar as patrulhas escolares para apertar ainda mais o cerco contra criminosos que aliciam jovens e crianças nas portas das escolas.

Rocha destacou que a prioridade neste momento são as instituições de ensino mais vulneráveis, porém haverá grupos de policiais posicionados de modo estratégico a fim de atuar de forma eficiente em qualquer ponto dos municípios.

O cerco eletrônico que já está sendo implantado em Rondônia também terá papel de fundamental importância neste processo, uma vez que a base avisa os policiais em campo o local exato onde é necessária a intervenção policial. Este cerco eletrônico tem como missão importante reforçar o patrulhamento de fronteira e saídas de municípios, uma vez que o equipamento conta com leitura automática de placas. Em linhas gerais, o equipamento lê as informações das placas e automaticamente avisa a central sobre veículos que estão sendo procurados.

“A bandidagem em Rondônia não vai ter vez. Vamos seguir avançando para que as pessoas estejam cada vez mais seguras. O meu compromisso é transformar Rondônia no Estado mais seguro da Região Norte. Estamos no meio de uma grande operação contra o tráfico que já resultou em apreensões de drogas e prisões de criminosos. Tudo isso só foi possível porque compramos equipamentos de ponta para combater o tráfico e estamos investindo cada vez mais em tecnologia para monitorar as nossas fronteiras”, disse o Governador durante conversa com apoiadores sobre o assunto.

O Governo do Estado de Rondônia, durante a gestão de Marcos Rocha melhorou a estrutura da polícia. Com investimento na ordem de R$ 10 milhões, as forças de segurança do Estado contam com comunicação digital de rádio, o que permite mais agilidade na comunicação de longa de distância. “Além disso, entregamos veículos novos aos policiais, equipamentos de proteção e armamento. Estamos investindo em contratação de mais agentes de segurança e também na capacitação dos profissionais que já estão em campo”, elencou Rocha.

O especialista em armamento e tiro da Polícia Militar (PM), Rodrigo Silva Nunes destacou os investimentos feitos pelo Governo Marcos Rocha em equipamentos de ponta. “Pela primeira vez na história, os técnicos foram ouvidos pelo Governo. Hoje começamos a utilizar equipamentos de ponta que só víamos na internet ou em filmes”, destacou.

De acordo com o entendimento de Rodrigo, este investimento gera segurança aos policiais “e aumenta nossa chance de voltar pra casa vivos, além de garantir a proteção da sociedade”, arremata.

Em continuidade ao sobrevoo sobre suas ações na segurança, Marcos Rocha reiterou seu compromisso com os servidores, que no seu entendimento são o ponto chave do setor.

“Investimentos em remuneração, promoções de cargos, criamos academias exclusivas para os policias, além de colocar a tecnologia à disposição daqueles que estão frente a frente com a sociedade. Vamos entregar 900 smartphones com impressoras móveis para acelerar o registro de ocorrências e garantir a estruturação continuada do setor”, diz.