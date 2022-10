A cultura rondoniense está de luto pelo terceiro ano consecutivo. Não há outra expressão que não luto mesmo, porque os dois anos de pandemia (2020 e 2021) e a doença da burocracia infernal que afeta iniciativas populares como esta, acabaram por sepultar, nestes 36 meses, nosso mais lindo, mais popular e melhor evento cultural, que há décadas era um sucesso, extrapolando nossas fronteiras do nosso Estado.

Será que em 2023 o Arraial Flor do Maracujá ressuscitará, mesmo com toda a torcida contra, de parte de vários setores? A queda do Arraial não começou agora. A decisão de abrir a primeira cova veio há muito tempo, quando um representante do Ministério Público denunciou pretensas ilegalidades no televisionamento do Arraial para mais de 100 países. Durante anos, uma iniciativa de grande sucesso simplesmente acabou. Anos depois, quando não tinha mais jeito e tudo tinha desmoronado, decisões da Justiça e do Tribunal de Contas diziam que nada de errado tinha havido e que tudo fora feito corretamente. Mas o prejuízo, irrecuperável, já estava consolidado.

A partir disso, várias medidas, vindas de órgãos oficiais, foram relegando o evento a um terceiro plano, ora por falta de dinheiro; ora por falta de local; ora por exagero burocrático. A pandemia, claro, teve culpa nos últimos dois anos, mas afora isso, houve um pacotaço de má vontade, de erros na prestação de contas, de obstáculos sem fim, que culminaram com esta triste decisão. Agora, ficaram sem serem utilizados nada menos do que 922 mil reais, já aprovados e autorizados para o Arraial. A tênue esperança é de que este dinheiro não seja transferido para outra rubrica e que, no ano que vem, ele possa ser usado para a volta da grande festa, se é que ela vai voltar.

Foi assim que Porto Velho se transformou na Capital do “já teve”. Já teve o melhor carnaval da região norte e hoje só sobrou a Banda do Vai Quem Quer. Já teve o grandioso carnaval fora de época, que se realizava na Jorge Teixeira e que acabou depois de inúmeras ações judiciais e a interposição de todos os obstáculos possíveis, para que os eventos promovidos pelo Zezinho do Maria Fumaça acabassem.

Já teve a imensa cavalgada de abertura da Expovel e a própria feita agropecuária, com seu rodeio internacional e atrações da música sertaneja que transformavam o Parque dos Tanques num mar de gente. Já teve jogos de futebol que superlotavam o estádio Aluizão, com a cidade mobilizada. Enfim, a Porto Velho do “já teve” corre o risco de, em algum tempo, também ser considerada a cidade que “já teve” o maior, mais belo e mais popular evento cultural da região norte. Será que daremos adeus ao Flor de Maracujá ou ele ainda tem salvação?

MELHOR QUE A ENCOMENDA: “ROGERISTAS” E “ROCHISTAS” REALIZARAM DOIS EVENTOS COM MICHELE BOLSONARO

Foi uma decisão salomônica, mesmo que de última hora. Como este Blog previu, a vinda da primeira dama Michele Bolsonaro e da senadora eleita Damares Alves (a senadora do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, cancelou sua participação) poderia causar frisson entre as mulheres que apoiam a reeleição do Presidente da República, mas causar mal-estar entre os grupos que apoiam Marcos Rocha e Marcos Rogério para o Governo. Quase que na última hora, os dois grupos decidiram realizar eventos diferentes. Um, o da turma de Rogério, foi realizado na Unopar, superlotada, no início da noite. O outro, também na terça-feira, logo depois, por volta das 20h30, na casa de shows Talismã, que, igualmente, estava lotada, com grande público feminino. O primeiro encontro foi comandado pela deputada federal reeleita Silvia Cristina, “rogerista”. O segundo, pela deputada federal Mariana Carvalho e pela primeira dama de Rondônia, Luana, do grupo “rochista”. No final, Michele Bolsonaro acabou falando para muito mais gente que era previsto, na campanha em que ela iniciou pela região norte e que percorrerá o Brasil, pedindo apoio feminino para a reeleição de seu marido, Jair Bolsonaro. O resultado, portanto, foi melhor do que o esperado, durante a estadia de dona Michele por estas terras de Rondon.

SILVIA, A QUE DOBROU A VOTAÇÃO, FALA DAS OBRAS CONTRA O CÂNCER, DAS PESQUISAS E DO STF

Por falar em Sílvia Cristina, ela participou nesta semana do programa Papo de Redação, com os Dinossauros do rádio, na Parecis FM. Agradeceu à sua votação de quase 65 mil votos (o dobro que conseguiu em sua primeira eleição para a Câmara, em 2018) e falou nos mais de 80 milhões de reais em emendas que conseguiu para Rondônia, para a construção do centro de diagnóstico do câncer em Ji-Paraná e do novo empreendimento que patrocina, o hospital de tratamento para inúmeros tipos de deficiência, junto ao Hospital do Câncer (Hospital do Amor) em Porto Velho, obra de 10 mil metros quadrados, que será entregue ainda este ano. A parlamentar, que deixou o PDT para ingressar no PL, foi convidada pela equipa da campanha à reeleição do presidente Bolsonaro para percorrer o país, buscando apoio do voto feminino. Optou, segundo ela, por ficar em Rondônia, fazendo campanha ao governo para seu candidato, o senador Marcos Rogério. Em nível nacional, Silvia diz que espera a vitória do atual Presidente, embora reconheça que “será bem difícil!”. Na Câmara, vai apoiar a CPI das Pesquisas Eleitorais e por ações que cobrem dos ministros do STF, o restrito cumprimento da Constituição. Silvia chega ao segundo mandato cheia de gás.

CASSOL FOI PROCURADO PELOS GRUPOS DOS DOIS CANDIDATOS, MAS AINDA NÃO ANUNCIOU APOIO A NENHUM LADO

O ex-governador Ivo Cassol, ao menos até a noite desta quarta-feira, não se pronunciou sobre se vai ou não apoiar um dos finalistas na disputa pelo Governo de Rondônia. A quem pergunta a ele, diretamente, sobre sua posição, Cassol deixa transparecer apenas que está assistindo a tudo de camarote. Já foi procurado pelos dois grupos. No caso de Marcos Rocha, um encontro que estava agendado há alguns dias, acabou não se realizando. Com relação ao grupo de Marcos Rocha, o contato foi por celular. Um importante nome da campanha do atual Governador conversou com Cassol por mais de uma hora, mas, ao menos até agora, ele não deu nenhuma confirmação sobre se participará ou não da campanha e de que forma. Fora da eleição porque os ministros do STF decidiram não conhecer (não votar) um recurso que o beneficiaria, Cassol ficou apenas no apoio da sua irmã Jaqueline, na batalha pelo Senado e de outros nomes da nossa política. Dos que são mais chegados a ele, o que melhor tem chances de conseguir assumir um mandato é seu ex-secretário da Agricultura, o deputado Luiz Cláudio, que pode tomar a vaga de Lebrão, por questões legais. Por enquanto, então, Cassol fica no camarote, assistindo a passagem dos blocos.

NOVA DOCUMENTAÇÃO PODE ACABAR COM A INJUSTIÇA CONTRA PRODUTORES DA ÁREA SOLDADO DA BORRACHA

A criação, do dia para a noite, na 25ª hora do final do governo Confúcio Moura, de onze áreas de reserva florestal em Rondônia, prejudicou centenas de famílias produtores rurais. Desde lá, o assunto tem causado grandes debates, muita confusão e muitos protestos dos atingidos, que têm recorrido a todas as autoridades, tentando reverter a injustiça. Um dos maiores erros cometidos, conforme documentação existente, relaciona-se com a área do Soldado da Borracha. Ali, produtores e suas famílias vivem há anos, dependendo do que plantam e colhem para sobreviver. Praticamente todos têm documentação de propriedade, alguns há décadas. Mesmo assim, estão praticamente perdendo tudo o que construíram em uma vida de suor e trabalho. Nesta semana, ao menos em relação à área do Soldado da Borracha, surgiu uma luz no final do túnel. Novos documentos, que atestam que a área é legalizada e há muito tempo, foram enviados ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alex Redano. A partir daí, começaram novas ações na tentativa de reverter a injustiça que atingiu tanta gente.

REDANO ENCAMINHA DOCUMENTOS AO GOVERNO, PEDINDO APOIO PARA SOLUÇÃO DEFINITIVA DO CASO

Nesta semana, numa reunião com líderes do Soldado da Borracha com Redano e os deputados recém eleitos Paulo Fernandes, Edvaldo Neves e Delegado Lucas Torres, além do advogado Doca Santos, da presidência da Assembleia, documento importante foi analisado. A documentação será encaminhada ao Governo, através de uma “Recomendação Legislativa”, para análise e tomada de medidas cabíveis. Segundo Redano, chegou às suas mãos “uma vasta documentação”, que apontaria uma série de irregularidades na criação da área de preservação no Soldado da Borracha. Ali, com suas terras tituladas, algumas há décadas, mesmo assim foram tiradas, numa só canetada, pelo governo rondoniense, na gestão passada. “Vamos aprovar uma Recomendação Legislativa em plenário e entregaremos a documentação para a análise do governador Marcos Rocha, que já manifestou a sua preocupação com os moradores daquela região e está sensível ao problema. O Governo atual quer contribuir para uma solução definitiva do problema”, afirmou Redano, depois do encontro em seu gabinete.

POLÍCIA AGE NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA DAR PAZ ÀS FAMÍLIAS QUE VIVEM SOB O DOMÍNIO DO CRIME

Será que vai acabar mesmo o domínio da bandidagem, das facções e da impunidade com condomínios populares da Capital, onde o crime põe há muito tempo os moradores, pessoas simples e trabalhadoras, sob o domínio do medo? Se depender da série de ações que o novo comando da segurança pública determinou, a resposta é sim. Desde o momento em que assumiu a função, no final de semana, o Coronel Vidal está cumprindo a primeira missão que lhe foi dada pelo governador Marcos Rocha: acabar com o crime organizado e libertar as famílias das mãos de tantos bandidos. Em pouco mais de 72 horas no cargo, Vidal cumpriu à risca o que lhe foi determinado. As polícias, unidas, estão atuando firme nestas regiões da cidade. No maior conjunto habitacional do Estado, o Orgulho do Madeira, que tem quase 12 mil habitantes e que vivia sob o domínio de facções, que inclusive colavam nos prédios “mandamentos” a serem cumpridos pelos moradores, a ação da PM já fez várias prisões, mandou de volta à cadeia foragidos; recuperou armas nas mãos de bandidos e apreendeu drogas. Infelizmente, em poucos dias, graças às leis brasileiras que protegem o crime, em breve a maioria dos presos serão soltos. Mas, com a presença constante da polícia nos conjuntos, ao menos haverá um pouco de paz para os moradores, acossados pela violência.

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO: ALÉM DE MORTOS E FERIDOS, AGORA É AGRESSÃO POR MOTIVO FÚTIL

O que está acontecendo nesta terra, antes pacífica e de boa convivência, que atraiu milhares de brasileiros de todos os recantos deste país? Estaremos, como estamos assistindo em outros Estados e em outros países, andando em direção à violência e à barbárie? Quando um cidadão comum, por uma simples discussão de trânsito, tenta destruir o carro de uma mulher, apenas porque ela teria impedido seu acesso a uma rua da nossa Capital, o que se pode dizer? Se fosse um fato isolado, até que se poria a culpa apenas no transgressor. Mas este tipo de caso, felizmente até agora sem passar de bate bocas e rápidas discussões, tem se repetido continuamente, em vários pontos da cidade. Sem contar a falta de respeito ao trânsito, às suas leis, à velocidade máxima permitida, os constantes acidentes com feridos e mortos, agora estamos vivendo momentos em que o período medieval parece estar comandando a cabeça das pessoas. O vídeo do homem quebrando o vidro do carro de uma mulher, por besteira, viralizou nas redes sociais. Ele está sendo procurado pela polícia, para prestar contas pelo que fez. Estamos nos embrutecendo, todos?

PERGUNTINHA

Você é contra ou a favor, acha correta ou injusta a lei que autoriza a queima e destruição de balsas de garimpeiros que procuram ouro no rio Madeira, como aconteceu novamente nesta quarta-feira?