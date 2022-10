O prefeito interino de Vilhena, Ronildo Macedo (Podemos), esteve na redação do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 13, ocasião em que fez um balanço de sua gestão, que completa 100 dias.

Ele se considera satisfeito com o desempenho de sua administração, dividindo o crédito com a equipe e com o funcionalismo em geral, afirmando que sua gestão está sendo “diferenciada”.

Ronildo destacou que encontrou a prefeitura com muitas obras paradas e problemas de gestão de projetos, e imprimiu uma nova dinâmica de trabalho, determinando a retomada dos empreendimentos, sob pena de promover distrato com empresas que estavam compromissadas com serviços e não os estavam realizando, o que promoveu a retomada de várias obras.

Ele também declarou que está entrando em contato com a empresa responsável pelas obras de saneamento, para que também sejam retomadas.

Além disso, Macedo destaca que seu amor por Vilhena e desejo de trabalhar pela cidade em feito a diferença. É o caso de investimentos em iluminação pública e recapeamento das vias, frisando também a utilização de reeducando na realização dos serviços. “Se eu estivesse no comando dessa cidade desde o início da gestão, nós teríamos transformado Vilhena num pedacinho da Europa aqui em Rondônia”, avaliou.

O prefeito também lembrou a ação para desobstrução das galerias pluviais da Melvin Jones, “algo que há muito tempo se fazia necessária, sem que a prefeitura tomasse providências”.

Ele garante que está mantendo as reservas financeiras do Município em ordem, mesmo tendo dado aumento no auxílio-alimentação aos servidores, e que equipou a secretaria de obras com ferramentas básicas com apoio externo.

O sistema de saúde também foi tema da entrevista, com Ronildo afirmando que enfrentou com muito trabalho os problemas que havia, e hoje o serviço está fluindo com muita celeridade e com a retomada de serviços.

Ronildo ainda revelou que deixará para o seu sucessor projetos de construção de escolas, usando mão de obra dos apenados, e que a experiência de governar lhe trará subsídios para melhorar sua atuação parlamentar, “dando ideias e contribuindo para a elaboração de ações que dinamizem a administração”.

RELAÇÃO COM A CÂMARA E DESISTÊNCIA A CANDIDATURA

Sobre a relação com a Câmara de Vereadores, ele disse que foi um grande aprendizado, mas que tudo aconteceu dentro do processo democrático, e que não guarda rancor ou dissabor.

Falando sobre sua desistência de concorrer às eleições suplementares, ele alegou que isso decorre de questões de cunho pessoal, e também acredita que Vilhena precisa de uma renovação nos quadros do Executivo, por isso apoia o projeto político de seu correligionário Delegado Flori, que, em seu ponto de vista, irá moralizar o Poder e dar fim a essa ciranda de afastamentos e gestões que não se completam.

Encerrando, Macedo afirma que conseguiu provar em três meses que com trabalho e dedicação é possível melhorar a vida das pessoas, e que espera que o próximo prefeito tome providências, como a terceirização de parte dos serviços da SEMOSP e outras coisas relativamente simples é possível tornar Vilhena a melhor cidade do Brasil.