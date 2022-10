O roubo aconteceu na tarde de terça-feira, 11, na cidade de Humaitá, Amazonas, cerca de 200km de Porto Velho, Rondônia.

A vítima do roubo informou que transitava em seu veículo pela linha 17 BR 319, quando dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta CB 1000 de cor branca e anunciaram o roubo subtraindo a quantia de R$ 40 mil e um aparelho telefônico iPhone, sendo que o condutor da moto se utilizava de um capacete vermelho e em seguida evadiram na motocicleta e com apoio um veículo Mercedes Bens de cor branca e vidro fumê sentido Porto Velho.

Policiais militares do 1º Batalhão encontravam-se em patrulhamento rural pela linha C1 km 17 da BR 319 quando receberam informações via Centro Integrado de Controle Comando de que havia ocorrido um roubo a pessoa no município de Humaitá onde indivíduos haviam subtraídos uma certa quantia em dinheiro e que teriam se evadidos sentido Porto Velho em um veículo modelo Mercedes Bens de cor branca e uma motocicleta Honda CB 1000 de cor branca utilizados na prática do ilícito.



Localizado os suspeitos



Foi montada uma barreira policial pelas guarnições de apoio na ponte do Rio Madeira no intuito de interceptar os indivíduos antes de adentrar ao perímetro urbano. De posse das informações repassadas em rede rádio, a PM se deslocou até a BR 319 e ao sair na Rodovia, foi avistado um veículo Mercedes de cor branca que retornava sentido Humaitá e ao ver a viatura policial, adentrou na estrada rural linha C1 em alta velocidade.

Ao ver que seria abordado, o condutor do automóvel que seguia em alta velocidade arremessou para fora do veículo um capacete de cor vermelha sendo localizado posteriormente, e continuou em alta velocidade. Foi solicitado apoio aéreo e terrestre para acompanhamento do veículo, sendo possível fazer a abordagem cerca de 15 km após a entrada da BR.



Produto do roubo



Na busca pessoal e veicular foi localizado no interior do carro Mercedes Bens R $3 mil em dinheiro em notas de R$ 100,00 e R$ 250,00 sendo uma nota de duzentos e uma de 50,00 além dos objetos apreendidos. O motorista suspeito ao ser indagado sobre o roubo e a fuga, entrou em diversas contradições. Identificado como G. A. A. F., disse que havia adquirido o veículo a cerca de três meses e que não havia transferido e estava em nome de terceiros. Em seguida afirmou que o carro em sua posse é emprestado de um outro indivíduo. Nada falou sobre os valores que haviam no interior do veículo.



Prisão dos suspeito



Tendo em vista as fundadas suspeitas, o veículo foi apreendido e o suspeito conduzido até a Delegacia, em Porto Velho.



Moto e carro



As guarnições localizaram a motocicleta, abandonada em um matagal no km 5,6 da BR 319 após a ponte do Rio Madeira. A motocicleta de Marca Honda 1000 de cor branca e placa NAF 8C35 foi localizada e encaminhada até a Central de Flagrantes, pela equipe PTRAN Cavalo de Aço. Os veículos Mercedes Bens de cor branca e placa KXN 7E24 e a motocicleta de marca Honda 1000 de cor branca e placa NAF 8C35 foram apreendidos e apresentados na Central de Flagrantes onde permanecem à disposição da justiça.