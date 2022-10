A Prefeitura de Cacoal investe pesado em educação, não apenas com recursos humanos e pedagógicos, mas também incentivando os estudantes, através de concursos como o Jovens Gênios, cujo objetivo primordial é permitir que eles coloquem em prática toda a sua capacidade inventiva.

De acordo com o Secretário Municipal de Educação, Gildeon Alves, todas as escolas da rede municipal estão participando desse programa, através do qual os alunos podem aprimorar suas habilidades e competências. Os responsáveis por julgar os trabalhos, levam em conta os trabalhos vinculados à pesquisa, sem perder de vista também outros valores tão importantes como assiduidade, participação, responsabilidade e comprometimento com o aprendizado.

“Bora pra frente que foguete não tem ré”

Um dos tantos alunos que demonstrou bastante capacidade inventiva foi o o Luiz Fernando Braga, de apenas 11 anos, uma das muitas jóias da escola rural Cláudio Manoel da Costa.

Esse aluno foi o ganhador de uma das 1.500 bicicletas destinadas a premiar os esforços dos estudantes (600 na primeira etapa e 900 na segunda etapa). Feliz com a conquista, ele detalha o que fez para que o seu trabalho merecesse o reconhecimento.

“Surgiu em minha cabeça a ideia de fazer um foguete. Pedi ajuda a um tio, à minha mãe e a uma tia. (O foguete) foi feito de garrafa pet, com pino de câmera de ar de bicicleta, água e ar, (o que conferiu ao dispositivo) bastante pressão. Ao abrir a tampa, ele voa. Gostei muito. Agora vou me divertir muito. Agradeço ao (Programa) Jovem Gênio”.]

Luiz Fernando conta que tinha uma bicicleta que ganhou quando tinha seis anos, mas já está bem desgastada. Agora, cinco anos depois, ele vai ganhar uma bicicleta novinha, conquistada através de seu esforço em mostrar ao mundo que traz consigo o espírito de transformar o conhecimento adquirido na sala de aula em algo útil e prático e que servirá como base para ele buscar voos mais altos em sua jornada pela trilha do conhecimento.

Investimento na qualificação dos estudantes

Ao falar sobre o sucesso desse Concurso, o prefeito Adailton Fúria afirmou que a Secretaria Municipal de Educação recebeu a missão de ampliar o concurso e, neste ano, além das 600 bicicletas distribuídas na primeira etapa, outras 900 bicicletas serão entregues em uma segunda etapa, totalizando 1.500 bicicletas. Os vencedores dessas duas etapas vão receber os seus prêmios no próximo dia 26 de novembro, 45º aniversário de emancipação político-administrativa de Cacoal.