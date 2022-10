A diretora do hospital municipal de Colorado do Oeste, Isabel da Silva, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 14, para esclarecer o fato da denúncia feita ao Ministério Público (MP) em que ela estaria usando o chip corporativo do hospital para fazer campanha eleitoral.

De acordo com a diretora, após a denúncia uma equipe da Polícia Federal e o promotor de Justiça foram ao hospital para cumprir mandado de busca e apreensão de seu aparelho celular.

A denúncia constava que a diretora estava usando o chip corporativo da unidade hospitalar para fazer companha eleitoral.

Entretanto, a diretora explicou que seu aparelho não foi confiscado, pois provou na hora as autoridades que o chip que ela usa em seu celular pertence a ela e está em seu nome, não tendo cometido nenhum crime ao compartilhar material político dos candidatos que ela apoiava, usando seu próprio chip.

Isabel comenta que lamenta o fato da denúncia evasiva e mesmo já tendo provado sua inocência se coloca a disposição da Justiça caso haja necessidade de mais esclarecimentos.