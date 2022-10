A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 14, a Operação SPOTTED, para combater os crimes de associação criminosa e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil pela internet.

A investigação, que foi conduzida pelos policiais federais do NÚCLEO REGIONAL DE REPRESSÃO AOS CRIMES CIBERNÉTICOS – NRCC de Rondônia, iniciou-se como desdobramento de outra operação deflagrada neste ano a partir de grupos de aplicativos em que pessoas de vários estados do Brasil e de diversos países se associavam e se dedicavam à produção de materiais (fotos e vídeos) com crianças e adolescentes sendo violentadas.

Com o Laudo Pericial dos materiais apreendidos na operação anterior, os investigadores identificaram o suspeito, em Ji-Paraná/RO, como um dos participantes de um grupo destinado ao compartilhamento de vídeos e fotos contendo pornografia infantojuvenil.

Dessa forma, a Polícia Federal, de posse de fortes indícios dos crimes e de sua autoria, representou ao Juízo Federal de Ji-Paraná pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão na residência do investigado.

Após a expedição do Mandado de Busca e Apreensão pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO, o NRCC contou com o apoio de uma equipe de policiais federais da Delegacia de Polícia Federal de Ji-Paraná para dar cumprimento à medida.

Durante o cumprimento das buscas, foi encontrado considerável conteúdo relacionado à pornografia infantil no aparelho celular do suspeito, que foi preso em flagrante delito por ter armazenado em seu aparelho o material ilícito. Em análise preliminar, o Perito Criminal Federal que compunha a equipe ainda encontrou indícios do crime no computador do investigado.

O suspeito será indiciado por armazenamento de conteúdo relacionado à pornografia infantojuvenil e associação criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a 7 anos de reclusão.

Os dispositivos eletrônicos apreendidos serão periciados pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal – SETEC e analisados pelo NRCC/RO. Caso não seja recolhida a fiança arbitrada pela Autoridade Policial, o flagranteado será encaminhado para o presídio local, e ficará à disposição da Justiça Federal.

SPOTTED, nome dado à operação, é uma palavra da língua inglesa que significa “identificado, avistado, manchado, maculado”, em referência à forma que o investigado foi descoberto em um grupo destinado a apreciadores de pornografia infantojuvenil.

>>>Vídeo: