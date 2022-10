O prefeito interino de Vilhena, Ronildo Macedo (Podemos), refutou acusações feitas pelo vereador Dhonatan Pagani (Podemos), que considera como “levianas” e passíveis de contestação judicial.

As críticas foram feitas na última sessão da Câmara de Vilhena, quando o vereador se referiu a contratação da empresa que gerencia a unidade de saúde pela prefeitura, alegando que Pagani tem “uma vida perversa”, é “traidor” e que “dentro da Câmara de Vereadores” ninguém confia nele.

Para o prefeito, Pagani é uma “pessoa do mal, que tem uma assessoria do mal”, e que precisa ser fiscalizado, por se tratar de “uma fraude”.

Macedo, em visita ao Extra de Rondônia, também fez alusões a atos que teriam sido cometidos pelo vereador em Porto Velho, mas não deu detalhes sobre o ocorrido, limitando-se a dizer que “ele sabe o que fez no verão passado”.

Em sua resposta, Macedo afirmou que as afirmações de Pagani provocaram revolta até mesmo entre os servidores da UPA, “que sabem o que nós fizemos por eles e pela população de Vilhena no sentido de melhorar o atendimento na unidade”, e que não há “nada de podre” na unidade, como diz o vereador.

Segundo o prefeito, as informações que obteve dão conta que Pagani não vai até a UPA há pelo menos quatro meses. “Ele é um vereador de internet, um menino mimado que não conhece a realidade das pessoas e só quer destruir as coisas”, acusa Ronildo.

Para sustentar sua argumentação acerca do funcionamento da unidade, Ronildo apresenta relatórios de desempenho da UPA nas últimas semanas, quando ocorreram no total 9993 atendimentos: sendo emergência – 637, muito urgente – 301, urgente – 2.259, pouco urgente – 4.926 e não urgente – 1.870. O tempo de espera por atendimento é muito abaixo do limite máximo permitido por normativas, sendo que no caso de urgências não ultrapassa os seis minutos.

Esse relatório se refere ao período entre os dias 05 de setembro e 13 de outubro, e os dados são, na avaliação de Macedo, a melhor comprovação de eficiência da UPA de Vilhena sob sua gestão.