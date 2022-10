Foi preso por volta das 13 horas de quarta-feira, 12, o suspeito de roubo a um estabelecimento comercial na rua São Lourenço, bairro Três Marias, em Porto Velho, T. A. A., de 26 anos.

A PM informou que encontrou o suspeito com lesão no olho esquerdo e escoriações pelo corpo. De imediato foi socorrido pela equipe do SAMU até a UPA da Zona Leste. Populares informaram que os possíveis autores da agressão fugiram logo em seguida.

O proprietário do estabelecimento comercial explicou à PM que foi surpreendido pelo acusado dentro de seu comércio com uma arma de fogo em punho. Um revólver cal 38. Segundo ele, foi roubado o celular e dinheiro e no momento de distração do bandido, ele reagiu segurando com uma das mãos a arma de fogo e com a outra mão, segurou o braço do conduzido. Neste momento houve disparo que atingiu o teto do imóvel.

Com a ajuda de populares que passavam pelo local conseguiram tomar a arma do conduzido, porém, em seguida começaram o agredir fisicamente, causando várias lesões e hematomas pelo corpo.

Na arma apreendida havia duas munições intactas e uma deflagrada. Foi-lhe dada voz de prisão e encaminhado a UPA Leste para receber atendimentos médicos, e após ser atendido, direto a Central de Flagrantes para que sejam tomadas as providências que o caso requer. Em pesquisa nominal junto ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), constou em seu desfavor, um Mandado de Prisão com data de validade até 01/10/2034, além disso ele informou que era foragido do presídio Jorge Thiago Aguiar Afonso 603, desde a madrugada do dia 2 de outubro de 2022.



Porte de arma



Em mais uma ação da Polícia Militar nas áreas rurais e urbanas de Porto Velho, para combater ilícitos e crimes diversos, policiais militares do Batalhão de Fronteira e Divisas, prenderam na rua Ibrahim Sued, bairro Teixeirão, em apoio a operação Máximus, dois homens. Um portava arma de fogo ilegalmente e o outro estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

Os policiais militares informaram que em patrulhamento pelo bairro Teixeirão, avistaram dois homens em uma bicicleta, e que o carona apresentava um volume na altura da cintura, levantando suspeita a guarnição. Dada voz de parada e procedida abordagem, foi encontrado na cintura de F. L. B. C., uma arma de fabricação artesanal (garrucha). O outro elemento A. A. C., foi constatado que ele estava com a tornozeleira de monitoramento eletrônico desligada desde o dia 01/10/2022, fato confirmado conforme declaração expedida pela Umesp.

Sobre a arma, o suspeito F., informou que a venderia pela quantia de R $500,00. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos conduzidos, informados seus direitos constitucionais e apresentados na Central de Flagrantes para medidas cabíveis.