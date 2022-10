Dando seguimento às ações de combate à criminalidade em Rondônia, a Secretaria de Estado da Justiça – Sejus, por meio da Polícia Penal, vem realizando desde o início do mês, a operação Praesentia III.

As ações consistem em revistas minuciosas no interior das unidades prisionais de todo o Estado, visando manter a ordem dentro das unidades, desarticulando possíveis conexões do crime organizado.

No início desta semana, as revistas aconteceram na Penitenciária Estadual Edvan Mariano Rosendo (Panda) e Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso, em Porto Velho; na Casa do Albergado e Centro de Ressocialização, em Ariquemes, na Casa de Detenção de Pimenta Bueno; na Penitenciária Regional Dr. Agenor Martins De Carvalho, em Ji-Paraná, Casa de Detenção de Guajará-Mirim, Centro de Detenção de Cacoal e Penitenciária Regional de Rolim de Moura, essas ações contaram com um efetivo de 173 policiais penais do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais – Gape.

OUTRAS AÇÕES

A Polícia Penal realizou nos dias 30 de setembro e 1° de outubro, blitz na Estrada da Penal, visando promover o policiamento ostensivo no âmbito do complexo prisional de Porto Velho, proporcionando maior segurança a todos que transitam ou acessam o sistema prisional.

O trabalho contou com a participação de 40 policiais penais do Gape, incluindo apoio do canil e monitoramento realizado via drone. Os policiais orientaram uma média de 300 condutores sobre as medidas de segurança nos entornos do complexo penitenciário.

O coordenador da operação, gerente de operações penais, Reginaldo Barbosa destacou o comprometimento dos policiais penais em orientar os condutores e visitantes. “Esta é uma ação pioneira da Sejus, e a equipe se empenhou e realizou com êxito a missão, que difere bastante do trabalho rotineiro da polícia penal; assumimos de fato o patrulhamento no entorno dos estabelecimentos penais, atuando de forma ostensiva dentro e fora das unidades prisionais, assegurando a ordem e disciplina”, finalizou.

MAIS SEGURANÇA

O objetivo do Estado de Rondônia é o fortalecimento da segurança pública, por meio da união estratégica de todas as polícias, com a realização de ações simultâneas e específicas, coibindo assim, ações criminosas em todas as vertentes.

O secretário de Estado da Justiça, Marcus Rito destacou que as ações, além de fortalecer a segurança, são também, uma resposta a qualquer pessoa que tente perturbar a ordem pública dentro ou fora dos estabelecimentos penais “No âmbito do sistema penal intensificamos revistas, realizamos blitzes e redobramos a segurança dentro e nos entornos dos presídios, em todo o Estado. Essas ações aliadas ao trabalho da Polícia Civil e Militar, fortalecem nossa segurança, dando mais proteção à sociedade”, concluiu o secretário.