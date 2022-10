Rosani Donadon (PSD) e Ederson Deiró (PL), candidatos a prefeito e vice, respectivamente, visitaram a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 14, ocasião em que comentaram a programação de atividades nesta campanha eleitoral suplementar que ocorrerá em 30 de outubro em Vilhena.

“A campanha está muito boa, tomando corpo e recebendo a cada dia apoio de diversas pessoas. Elas estão apoiando porque acreditam em nosso trabalho. As pessoas sabem que quando a gente administra a prefeitura, Vilhena cresce, melhora, se desenvolve. Esse é nosso foco. Vilhena viverá um novo tempo”, disse Rosani.

PROJETOS

Com relação a projetos que pretende implantar caso seja eleita, Rosani citou o fortalecimento do setor de Saúde Pública como prioridade em sua gestão. Ela quer a conclusão das obras de reformas de postinhos de saúde, como o Cristo Rei, São José e Leonardo, que estão em andamento. “Essas obras devem ser concluídas para voltar a funcionar. Vamos iniciar contratando 30 médicos especialistas, tais como pediatra, cardiologistas, oftalmologista, ginecologista. Hoje conversei com uma senhora que está há 3 meses aguardando uma consulta com o ginecologista. Não tem pediatra na rede pública. Quando era prefeita, compramos 6 consultórios odontológicos e está lá para atender. Já as farmácias básicas vão retornar para dentro dos postos de saúde. E o Hospital continuará com as cirúrgicas eletivas, ortopédicas. Vamos contratar médicos para cuidar da UTI neonatal. Vilhena voltará a ser referência na área de Saúde. O município viverá uma nova fase nesse setor”, garante.

Com relação a Educação, a candidata explica ter importantes projetos voltados à construção de novas escolas, construção de creche em tempo integral e construção de três ou quatro piscinas semiolímpicas em algumas escolas, além de quadras sintéticas. “A Educação tem recursos para essas obras e quero também fazer um compromisso com os profissionais de educação de ter 25 alunos por sala de aula”, observou, destacando, também a valorização do servidor público através de seus direitos, como o piso salarial.

Com relação a obras, Rosani avalia como importante o asfaltamento de bairros da cidade. “Veja só o Alto dos Parecis que está um caos. Há mais de um ano que estão mexendo sem solução concreta. A mesma coisa no Barão II, Jardim Universitário. Temos projeto da duplicação da BR-174, até o aeroporto, com a construção de uma rotatória em frente ao condomínio Imperial Park, vias que dão acesso ao Cidade Verde. Obras para tirar os alagamentos nas avenidas principais, como a Paraná, e asfalto na Perimetral até chegar à UNESC. Hoje temos a Usina de Asfalto que é o Governo do Estado e pretendemos fazer muito asfalto”, promete.

Na área de Agricultura, Rosani foca na implantação do programa “Porteira Adentro”, criado em sua gestão, e promete aumentar para dar um maior atendimento ao produtor, com qualidade de vida.

Ela garante também que os projetos sociais voltarão com tudo. “Uma cidade não pode ficar sem esses programas. Vamos retornar com a fabricação de leite de soja, o centro de recreação da Criança e do Adolescente com projetos esportivos, cursos profissionalizantes. Em parceria com o Governo Federal, a prefeitura vai financiar R$ 5 mil para 1.000 famílias para obra de reforma em banheiros das casas, e mais R$ 5 mil para 800 famílias que queiram reformar a cozinha. Tudo isso também é questão de Saúde Pública. Antes deu certo e agora vai também”, avalia.

VICE

Rosani também destacou o importante papel do seu vice-prefeito, o servidor público do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Ederson Deiró. “O vice é uma figura importante dentro do contexto político, um parceiro de todas as horas. Ederson está aqui para contribuir com a gestão municipal”, afirma.

Por outro lado, Ederson fez questão de afirmar que a parceria com Rosani vem de longa data. “Temos um compromisso de parceria há muito tempo. Quando Rosani era prefeita, houve essa parceria do Município com TRT, que prontamente construiu os prédios da UTI Neonatal, o Abrigo da Criança, o Conselho Tutelar e a escola na comunidade São Lourenço, com sete salas de aula. Eu trabalho no TRT e desde então houve essa parceria em conjunto para melhorar o município. Acredito que teremos essa dinâmica de ações e trabalho. Essa parceria é de longa data” disse Deiró.

RECEPÇÃO A MICHELLI BOLSONARO

Rosani também comentou a respeito da recepção à primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, que esteve em Porto Velho. “Fiquei muito feliz por receber Michelli Bolsonaro por ela ser uma mulher do bem, temente a Deus, que tem princípios cristãos, preocupada com o Brasil. Ela é uma pessoa muito simples, alegre e carinhosa. O que mais me alegrou é a gente se parece”, observa.

Finalmente, Rosani deixou uma mensagem as vilhenenses. “A população de Vilhena pode acreditar que o município viverá um novo tempo, com muito trabalho, muita responsabilidade. Vilhena voltará a se desenvolver, crescer e a ter notoriedade como um município pujante e bem administrada”, encerrou.

