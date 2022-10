Policiais militares mobilizaram-se nas diversas cidades do Estado de Rondônia em campanhas de arrecadação de brinquedos e organização de eventos para celebrar o Dia das Crianças em 12 de outubro.

Mais de 1.500 crianças participaram dos projetos sociais e ações integradas realizadas pela Polícia Militar de Rondônia (PMRO) em Porto Velho e Pimenta Bueno, por exemplo.



Durante a quarta-feira (12), feriado nacional da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, muitos policiais estiveram usando seu tempo de folga para alegrar a vida das crianças, junto com entidades parceiras como a Polícia Federal (PF), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Núcleo de Operações Aéreas (NOA) da Sesdec, Departamento Nacional de Trânsito (Detran), entre outras empresas privadas.



No interior



No município de Pimenta Bueno, o 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM), realizou uma ação integrada com diversas entidades na Praça do Bem. Foram realizadas brincadeiras com premiações, houve a disposição de brinquedos infláveis, e a distribuição de cachorro quente, pipoca, picolé e refrigerante e sorvete.



Na capital



O 1º Batalhão de Polícia Militar (1ºBPM) e o 5º Batalhão de Polícia Militar (5ºBPM), ambos na Capital, realizaram ações em várias regiões da cidade, no período da manhã.

O 1ºBPM juntamente com o Lar do Bebê e com a Paróquia Sagrada Família, distribuíram mais de 250 brinquedos, e realizaram café da manhã, brincadeiras lúdicas, inclusive com pula-pula, personagens infantis caracterizado, entrega de fraldas, roupas, futebol e dado oportunidade da criançada conhecer viaturas policiais.



O 5ºBPM comemora 29 anos esse mês e dentre as atividades de comemoração do aniversário do Batalhão, foi realizado o evento no Pátio do 5ºBPM que contou com a distribuição de 1.500 brinquedos, exposição das viaturas e lanches.

As atividades com as crianças aproximam a sociedade da Polícia Militar. O comandante-geral da PMRO, coronel James Alves Padilha menciona que “essa é uma oportunidade para que as crianças possam conhecer melhor as atividades realizadas pela Corporação, bem como terem um momento de diversão com seus familiares”, finalizou.

