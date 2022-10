Acidente envolvendo uma moto Honda NXR Bros 160 e um carro Honda Civic aconteceu na manhã deste sábado, 15, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da motocicleta seguia pela Avenida de Tancredo de Almeida Neves, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Rua Antônio Pereira dos Santos, colidiu com o carro, no qual o motorista trafegava sentido BR-364.

No choque, o motociclista “voou” por cima do carro e caiu no asfalto, na queda sofreu um corte na perna direita, escoriações nos braços e nas costas.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional. A Polícia Militar isolou a área para a perícia e registro da ocorrência.

