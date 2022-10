A qualificação dos professores foi evidenciada durante a gestão do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, e alcançou para o terceiro lugar no ranking dos estados brasileiros com mais professores com mestrado e doutorado, chegando ao percentual de 62,7%, no levantamento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb 2021.

Além da valorização profissional, foi garantido aos professores e técnicos o piso salarial nacional com reajuste que atingiu 33,24%.

Na gestão do coronel Marcos Rocha, candidato à reeleição pelo União Brasil, foram investidos mais de R$ 10 milhões na formação continuada em serviço, dos professores da rede estadual de ensino. Segundo a Gerência de Formação e Capacitação Técnica – GFCTP da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, para mestrado foram ofertadas: 45 vagas para Letras/Português; 45 para Matemática e Ciências da Natureza; 60 para História, Sociologia Filosofia e Geografia e 15 em Educação. Além de 20 para Doutorado em Educação.

PARABÉNS PROFESSORES

O coronel Marcos Rocha destaca o Dia dos Professores e reforça as ações para a melhoria do ensino dentro da sala de aula ao dar oportunidade para que professores possam cursar mestrado e doutorado. A quantidade de professores cursando mestrado e doutorado é considerada uma marca grandiosa na Educação do Estado.

“É grande a importância dos professores na vida e no processo de formação de cada cidadão. Nosso governo mante um diálogo constante com os professores e isso precisa continuar. Professores que durante a pandemia se desdobraram para atender nossos alunos. Valorizo nossos professores pela grande importância. Melhoramos as escolas e estamos garantindo curso de capacitação, mestrado e doutorado. A todos os professores meu muito obrigado e parabéns pelo seu dia”, disse coronel Marcos Rocha que também destaca melhoria salarial garantia aos servidores, o que irá refletir positivamente na qualidade de ensino do Estado.

“Eu tenho 28 anos de sala de aula no Estado de Rondônia e no governo do coronel Marcos Rocha estou tendo a oportunidade de fazer mestrado, que sempre foi um dos meus grandes objetivos, com o foco de melhorar a qualidade da Educação, pois ao melhorar o meu conhecimento isso retorna para benefício dos estudantes”, considera o professor de geografia da Escola Major Guapindaia, José de Arimatéia Dantas.