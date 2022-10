O filósofo Albert Schweitzer diz que “Vivemos em uma época perigosa. O homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo”. Schweitzer conclui que o homem se tornou o mal mais perigoso do planeta, visto que ele conseguiu dominar e explorar a natureza com a produção de um capitalismo desenfreado que gera várias consequências, tais como, a falta de conscientização do descarte de resíduos sólidos das indústrias, previsto na legislação brasileira, e como é incoerente ao ser colocada em prática.

Primeiramente, cabe ressaltar a negligência estacional das indústrias ao descartar seus resíduos sólidos produzidos. Um levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), em 2020, mostra que 41,6% das 78,3 milhões de toneladas de resíduos gerados anualmente ainda têm destinação inadequada. Evidencia-se, por conseguinte, que as indústrias falham severamente ao descarregar seus resíduos, principalmente quando o descarte é feito em lugares incorretos e inadequados.

Ademais, a legislação brasileira tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que prevê a organização e a forma com que o país lida com o lixo, exigindo dos setores públicos e privados a transparência no gerenciamento de seus resíduos, garantindo a proteção da saúde pública, a redução, a reutilização e a reciclagem. Entretanto, as indústrias não colocam em prática a determinação que a legislação do Brasil exige delas.

Depreende-se, portanto, a primordialidade de medidas para minimizar os impactos do descarte de resíduos sólidos irregulares e o cumprimento e prática da legislação brasileira. Deste modo, faz-se necessária a atuação do Ministério do Meio Ambiente, elaborando políticas públicas, que sejam voltadas à manutenção dos resíduos. Além de instituir palestras, cursos e conferência em empresas privadas e públicas para a conscientização e gestão do descarte de resíduos. Tais ações têm como finalidade reduzir os impactos causados pela indústria ao meio ambiente e colocar em prática a legislação, tornando-se, assim, cada vez mais consciente e ponderada com o meio ambiente.