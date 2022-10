Os vereadores irão analisar, na sessão ordinária desta terça-feira, 18, que inicia às 9h, o projeto de lei nº 6.554/2022, que prevê a aprovação de recursos financeiros para a decoração natalina deste ano em Vilhena.

Através do projeto, o prefeito interino Ronildo Macedo (Podemos) solicitou, de forma emergencial, a aprovação de R$ 613 mil destinados à Fundação Cultural de Vilhena (FCV), para aquisição de material e contração de empresa especializada em serviço de decoração, montagem, desmontagem e instalação da decoração.

Em justificativa enviada aos parlamentares, Macedo explica que a cidade de Vilhena está sem decoração de natal há alguns anos, sendo a última licitação em 2017.

Ele destacou que a aquisição das estruturas e materiais podem ser reutilizados na decoração natalina de 2023. “Mesmo sabendo que algumas peças estragam devido ao período de chuva e ao período de tempo guardado, algumas peças sempre são aproveitadas, como foi feito em anos anteriores”, disse.

Ele informou, ainda, que “o projeto é continuar com a contratação em 2023, buscando a áurea e o espirito natalino em harmonia com a tradição histórica e cultural da cidade, potencializando o evento natalino, ambientando o espaço urbano para que as famílias possam contemplar a tradicional decoração de natal e com destino turístico, alinhando qualidade estética, criatividade e iluminação. Desta maneira, atendera a Fundação Cultural para dar continuidade e não interrupção dos trabalhos a serem executados”.

POLÊMICA EM 2021

Alvo de polêmica em outubro de 2021, o projeto de decoração natalina apresentado pelo ex-prefeito Eduardo Japonês (PSC), cassado por crimes eleitorais, previa gasto de R$ 1,3 milhão, o qual foi rejeitado pela maioria dos parlamentares (leia mais AQUI).

Na ocasião, Pedrinho Sanches (Avante), um dos vereadores contrários, levantou a polêmica ao afirmar que o projeto “Cheira Podre” (leia mais AQUI).