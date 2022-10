AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PÚBLICO 001/2022 Cidade: Pimenteiras do Oeste-RO Objeto: A PREFEITURA MUNICIPAL PIMENTEIRAS DO OESTE-RO, torna publico para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizara licitação na modalidade “ON LINE” em leilão publico, para alienação de bens móveis inservíveis, do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o Senhor MARCUS ALLAIN DE OLIVEIRA BARBOSA, JUCER 024/2018. O leilão será realizado (Primeira praça) em 04 (quatro) dias do mês de Novembro de 2022, encerramento a partir 09h00min (nove horas) horário local, (Segunda Praça) em 14 (quatoeze) dias do mês de Novembro de 2022, encerramento a partir 09h00min (dez horas) horário local, o leilão será realizado somente na modalidade online, no endereço virtual www.maleiloesro.com.br . Cópias do Edital poderão ser adquiridas na Prefeitura Municipal com o Sr. Arlindo. Maiores informações: (69) 99387-6330 ou com o Leiloeiro (69) 99229-6465/99219-4497 ou 98464-9997. MARCUS ALLAIN DE O. BARBOSA Leiloeiro Público de Rondônia